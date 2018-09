Junín: familiares de asesinado por presuntos terroristas huyen de Santo Domingo de Acobamba

Elena Campos Mercado salió de la comunidad campesina de La Libertad en Santo Domingo de Acobamba, por el temor que siente tras el asesinato de su esposo, Teófanes Camargo Ponce, en manos de presuntos terroristas, perpetuado el pasado 22 de agosto.

Desprovista de dinero, alimentos y ropa para sus niños, la señora Elena Campos arribó a Huancayo, para quedarse en la vivienda de su hermana, quien, enterada de que su familiar había salido del pueblo la buscó y la encontró en el sector de La Soledad, en Huachocolpa, y luego continuaron su recorrido hasta su vivienda, en San Agustín de Cajas.

La mujer narró que vivió una situación traumática tras encontrar a su esposo en la plaza de la comunidad campesina de La Libertad. “A la medianoche él salió de mi casa para ir a orinar, yo me quedé dormida, luego me desperté tras oír unos disparos, lo busqué y no estaba a mi costado, salí en su búsqueda y lo encontré en la plaza, lo habían baleado y tenía un cartel en el cuello, así mueren los soplones, decía” recuerda.

Elena Campos aclaró que todavía no se sabe si sus suegros están muertos, pero afirmó que ellos se encuentran desaparecidos desde el 20 de agosto y que hasta el momento no se sabe de sus paraderos.

Frente a ello, la señora Elena Campos, indicó que la policía no llegó al sector y que tuvieron que enterrar a su esposo, sin presencia de la fiscalía y la policía nacional. Sin embargo, se supo por fuentes policiales que el día sábado en la noche helicópteros de la Dirección Contra el Terrorismo y Ejército arribaron hasta el poblado de La Libertad.