Los últimos candidatos que excluyó el JEE de Arequipa

Este viernes se venció el plazo para que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa excluya a los candidatos que omitieron o mintieron en sus hojas de vida presentadas para postular en las elecciones del 7 de octubre. Hasta las 12 de la noche el jurado emitió las resoluciones, en las cuales, en un último momento excluyó al candidato Jaime Omar Mujica Calderón.

El candidato a vicegobernador por el movimiento Arequipa Renace, no consignó once sentencias consentidas de procesos civiles que versan en su contra según la resolución N° 2249-2018.

En sus descargos el político manifestó que no tuvo la intención de ocultar nada y que no aparecieron en el sistema. Pero el jurado no le creyó.

El jurado electoral también excluyó a la candidata a alcaldesa del distrito Jacobo Hunter por Renace, Aurelia Lupe Pila Barrera, por no haber declarado en su hoja de vida una sentencia que la obligaba a pagar una deuda de S/ 1151.57.

Además de los dos candidatos de Arequipa Renace, se excluyó a Roger Cancio Arredondo García, candidato a la alcaldía de Arequipa por Unión por el Perú por no haber consignado un sentencia; Wilbert Antonio Arias Vilca, candidato a la alcaldía de Cayma por Frente Amplio por no consignar un vehículo inscrito a su nombre y Benigno Teofilo Cornejo Valencia, candidato a la alcaldía de Cerro Colorado por Arequipa Avancemos, por omitir información de sus ingresos de varias empresas.