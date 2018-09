Candidatos de Arequipa se lanzan contra el Jurado Electoral

Luz Vásquez Peña, candidata para consejera por el movimiento Arequipa Transformación, vendió una moto pero sigue apareciendo como suya en el sistema de Registros Públicos. Para el Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa ella mintió en su hoja de vida al no declarar esa moto dentro de sus propiedades

Según Vásquez quien debió registrarlo es el nuevo dueño y no ella. Sostuvo que presentó el contrato de compra-venta notariado a la ente electoral para subsanar el proceso de exclusión en su contra. Para el JEE esto no fue suficiente y decidió retirarla de carrera.

Su caso es similar a otros. El JEE inició 257 procesos de exclusión de oficio y otro tanto por denuncias de terceros. Esto provocó la furia de las agrupaciones y que enfilen sus balas contra el ente electoral.

Ataques

Las organizaciones políticas Arequipa Transformación y Arequipa Renace ayer se pronunciaron contra el JEE.

El primer movimiento sufrió varias bajas durante la semana, entre ellas las de Israel "Cachete" Zúñiga, candidato a consejero, Vásquez Peña y de Pilar Vera, que aspira a la alcaldía de Yanahuara. En todos los casos, el JEE se basó en la casación N° 2731-2002 para defenestrarlos. Esta indica que para que la transferencia de un bien mueble o inmueble culmine, debe formalizarse el contrato e inscribirse ante Registros Públicos.

Javier Ísmodes, postulante a la Región y cabeza de esa tienda política, manifestó que quienes son responsables de la inscripción son los adquirientes de los bienes y no los vendedores. Ante ello, indicó que el JEE Arequipa-Islay estaría parcializado y pintado de verde, en clara alusión al movimiento regional Arequipa Renace.

Esta agrupación también se pronunció y enfiló sus reclamos contra el Jurado. Les pidió equidad. "Tenemos 1576 procesos abiertos por tachas, exclusiones y fiscalización", indicó el personero legal de los arbolitos, Job Delgado, junto a Omar Candia. Este que aspira a la alcaldía provincial, indicó que no habría garantías para que las elecciones de este año se lleven de la mejor manera.

Hay que precisar que las críticas al JEE no solo son de Transformación y Renace, también de Unidos por el Gran Cambio. Tras conocer la exclusión de su candidato al municipio provincial, Álvaro Moscoso, quien no consignó una sentencia que lo obligaba a pagar una deuda de S/ 2498 que tenía a una cadena de tiendas, salieron con todo en contra del jurado.

Elmer Cáceres Llica, candidato a gobernador por el mismo movimiento, vociferó que habría mano negra dentro del ente electoral. Incluso señaló que "la mafia de Renace" lo estaría manejando desde las sombras.

Candidato provincial Elvis Delgado pidió la suspensión de las elecciones

El candidato para el municipio provincial por Arequipa Avancemos, Elvis Delgado, indicó que la aplicación de la norma de parte del JEE de Arequipa sería injusta.

"Se han priorizado las tachas y todas se manejan bajo intereses, debe haber un financiamiento", arremetió el candidato de los pollitos.

Sobre la tacha en su contra, dijo que espera la respuesta a su apelación. "Mi carro era una chatarra que vendí hace varios años. La medida del jurado es incorrecta y abusiva porque no pueden seguir postergando nuestro derecho constitucional a ser elegidos", dijo.

Amenazó con hacer bulla. Acotó que las elecciones serían un fraude y pidió que se suspendan.

Agrupaciones deben asumir sus errores

Federico Rosado- Analista político

Decir que las omisiones que tuvieron fueron involuntarias es inaceptable. Solo demuestra la precariedad de las organizaciones políticas. Los requisitos que pide la ley no son difíciles. Es más difícil sacar un brevete, porque incluso allí hay que dar examen. Para postular a un cargo popular no hay que hacer eso, solo llenar una ficha.

En su desesperación de verse descubiertos, están echando la culpa de sus errores al árbitro o al profesor. El profe me jaló porque me encontró plagiando. No se puede aceptar eso. Si no pueden cumplir con estos requisitos, ¿cómo podrían cumplir con la población?

El hecho de que no declaren sentencias o bienes y rentas ya causa dudas. Porque si no son transparentes ahora, quién sabe cómo serían cuando sean autoridades. De verdad espero que el Jurado Nacional de Elecciones no se flexibilice y aplique la ley como lo están haciendo los jurados en regiones.