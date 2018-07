Chimbote: realizan plantón en respaldo a periodistas Gustavo Gorriti y Rosana Cueva

Comunicadores y periodistas de Chimbote mostraron su respaldo y solidaridad con el director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, y la directora de Panorama, Rosana Cueva, quienes son hostigados por la difusión de audios que revelan presunto tráfico de influencias y corrupción en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y jueces del Poder Judicial.

Portando carteles y llevando una especie de mordaza, los hombres de prensa realizaron plantones en los exteriores del Ministerio Público y de la Corte Superior de Justicia del Santa exigiendo que se respete su libertad de prensa y expresión.

Los periodistas chimbotanos cuestionaron que la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, dirigida por la bancada de Fuerza Popular (FP), haya citado a los Gorriti y Cueva con la finalidad de obligarlos a que revelen sus fuentes respecto a los audios que donde se pone evidencia la presunta corrupción en las máximas instancias de justicia.

Los periodistas vociferaban frases como: “Nuestra fuente no tiene precio”, “Informar no es delito”, “La prensa no se vende, pero sí se defiende”, “Respeten el secreto de la fuente”, “Libertad de expresión” y “Fiscalía persigue a los corruptos y no a los periodistas”, entre otras frases.

El presidente de la Federación de Periodistas de Chimbote, Carlos Palacios Macharé, dijo que este es el inicio de las protestas si es que el Ministerio Público insiste en vulnerar la libertad de prensa.

“Pretenden amedrentar o intimidar a la prensa que viene revelando situaciones de corrupción en los poderes del Estado. Nuestra solidaridad para los colegas que tuvieron la valentía de hacer público estos audios. A través de los gremios periodísticos hemos expresado nuestro rechazo y repudio a esta actitud y pedimos inmediata modificación del sistema judicial en nuestro país. Permaneceremos vigilantes a todo”, sostuvo.

En un acto simbólico los periodistas dejaron en el suelo, por varios minutos, sus equipos de trabajos para luego movilizarse por las principales calles de la ciudad porteña.