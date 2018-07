Congresista Apaza critica a Gobierno Regional de Arequipa por Variante

El congresista de la República Justiniano Apaza Ordóñez criticó al Gobierno Regional de Arequipa por no aceptar la responsabilidad en las irregularidades halladas por la Contraloría respecto a la obra del tramo tres de la variante de Uchumayo.

Señaló que el comunicado de la Región frente al informe de la Contraloría, evidencia falta de transparencia y nula autocrítica.

En tanto, indicó que sostener que la responsabilidad de lo que está pasando es de las anteriores gestiones, desprestigia a la autoridad regional, más aún cuando la actual gobernadora Yamila Osorio fue consejera regional de la gestión anterior”.

Apaza objeta la explicación del gobierno regional sobre la contratación del Organismo Internacional para las Migraciones (OIM) para hacer la licitación del proyecto. El ente señala que, si no contrataban a OIM, el proyecto se retrasaba y si no se adelantaba el pago, se tenía que devolver el dinero al gobierno central. “Lo dijimos (y me ratifico) contratar con el OIM es un mecanismo de corrupción, porque se busca evitar los controles e incrementar los costos”, señaló.

Agrega que lo más grave del comunicado del gobierno regional es llamar a la neutralidad a la Contraloría e insinuar que es un instrumento de los políticos.

“Con ello, se pretende una injustificada victimización y deslegitimar la auditoria porque se aduce que los políticos los están persiguiendo. Rechazo estos ataques a la Contraloría. Solo los que tienen algo que ocultar la acusan de no tener neutralidad, solo ellos atacan a los fiscalizadores”. Apaza pide que la entidad de control inhabilite a todos los involucrados.