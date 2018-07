Variante de Uchumayo en Arequipa generó perdidas por más de S/ 3 millones

El tramo III de la Variante de Uchumayo aún no culmina; sin embargo, la Contraloría General de la República ya concluyó con la evaluación de esta obra. Ayer emitió el informe donde detalla las irregularidades detectadas en la ejecución de la obra del Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

Según el informe, cerca de 24 personas —entre consejeros regionales, funcionarios y trabajadores—, incurrieron en diferentes inconductas. Algunas deberán ser sancionadas administrativamente, otras serán derivadas a la Fiscalía.

Además, se detectó que esta obra generó un perjuicio económico a la entidad de S/ 3 894 522. En las recomendaciones, se solicita a la gobernadora regional, Yamila Osorio, que se defina cómo concluirá esta obra que inició en 2016.

Los hallazgos

Una de las primeras irregularidades, detectadas por el equipo de la Contraloría, es que el expediente técnico de la obra estaba mal hecho. Los funcionarios del gobierno regional encargados del documento no sustentaron correctamente el incremento en las partidas de la obra, que correspondían a la construcción de un muro prefabricado y la pavimentación con concreto hidráulico. Se generó adicionales injustificados de S/ 2 464 466.

Los técnicos que elaboraron el expediente de la obra también incurrieron en una falta al aprobar un estudio de Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA), cuando lo que correspondía era que un ministerio apruebe el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Este último documento es más detallado que el primero.

La segunda observación es la forma cómo se licitó el tramo III de la Variante. Para reducir plazos, el GRA contrató al Organismo Internacional para las Migraciones (OIM) para que realice el proceso de licitación, la ejecución y supervisión de la obra valorizada en 118 millones de soles.

El Estado establece una serie de requisitos para que las entidades públicas contraten a una entidad internacional para licitar obras, ya que este mecanismo es extraordinario y evita diversos controles. El GRA no cumplió con los requisitos para la contratación de la OIM. Entre ellos: no se contaba con la disponibilidad física del terreno donde se realizaría la obra y no se sustentó adecuadamente la necesidad de contratar a este organismo.

La OIM realizó el proceso y la empresa que ganó la licitación fue ICCGSA, investigada por ser parte del Club de la Construcción. Casi al término de la obra, esta empresa empezó a tener problemas de liquidez por estar sindicada en hechos de corrupción y repartijas de obras viales. El GRA rescindió el contrato con ICCGSA, pero la empresa planteó un arbitraje al gobierno regional.

Por esta aprobación, la Contraloría señaló que los consejeros regionales Mauricio Chang, Edy Medina, Jacinto Rosas, Abelino Roncalla, James Posso y Miguel Cárcamo deben realizar sus descargos.

Otra irregularidad detectada en la construcción fue que se le pagó a la empresa por colocar materiales en la obra, cuando realmente estos implementos nunca fueron utilizados. Por ejemplo, no se utilizó fibra de prolipropileno para pavimentar la vía, generando un perjuicio de S/ 112 505. Critican la labor de la supervisión de la obra.