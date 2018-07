Katherine Vásquez atendía en unos baños termales de Huachipa cuando conoció a la empresaria Nancy Gamboa, a quien le pidió que le ofrezca trabajo en su hogar. La víctima nunca imaginó que la joven, a quien le dio toda su confianza, la traicionaría robando en su vivienda. Sin embargo, desde Trujillo, la la acusada negó todo e intentó defenderse con una indignante razón.

“Me está difamando por algo que no cometí, le pido que se retracte por lo que usted me acusa. Lo hice porque tenía mis hermanos sin comer y la señora no me quiso pagarme, pues me debía 2 mil soles”, fueron las palabras de la trabajadora del hogar.

Tras negar haber sustraído prendas, joyas y los 23 mil soles que estaban en un cajón de la empresaria, admitió haberse llevado una guitarra, un equipo de sonido y una consola de videojuego.

Katherine Vásquez reconoció que empeñó todo por 850 soles y que lo hizo porque su empleadora le debía dos meses de sueldo.

La denuncia por el robo de las pertenencias de la vivienda de Nancy Gamboa ya fue puesta en la comisaría de La Molina, y la joven dijo estar dispuesta a responder ante las autoridades. Ahora, la trabajadora del hogar se encuentra en casa de un familiar de Trujillo.

Cabe destacar que la empresaria denunció que la joven también se llevó sus prendas y joyas, y que luego las lució en sus redes sociales.

“No es su ropa, yo solo me llevé los objetos que luego empeñé”, afirmó la trabajadora del hogar.