¿Tu pareja ve pornografía? Descubre por qué lo hace y si es un problema para la relación

El consumo de pornografía es un tema que puede generar incomodidad y confusión en las relaciones de pareja. Aunque puede parecer un tema taboo, e incluso considerarse fetiche para algunos, es importante abordarlo de manera abierta y honesta. La pregunta es: ¿por qué mi pareja consume pornografía y puede convertirse en un problema para nuestra relación?

La psicólogos Eirelyn Gómez y Gary Rivera, especialistas en sexología, compartieron sus ideas y declaraciones sobre el consumo de pornografía en una entrevista previa, pero cuyas opiniones ayudarán a responder esta duda para muchas personas.

Razones por las que mi pareja consume pornografía

Según Gary Rivera, "han visto de niño, de jóvenes, adultos, antes de iniciar la relación, durante esta, y puede ser una persona que lo ve ocasionalmente. Es como buscar una forma de relajo, de distraerte". Esto sugiere que la pornografía puede ser una forma de relajación y distracción para algunas personas.

Además, Eirelyn Gómez señala que "se debe entender que, a pesar de que estamos en pareja, se pueden tener espacios individuales para prácticas eróticas, como la masturbación". Esto sugiere que la pornografía puede ser una forma de explorar la sexualidad de manera individual, incluso dentro de una relación de pareja.

¿El hábito de la pornografía puede volverse un problema para la relación?

Por otra parte, Rivera también destaca que "el problema empieza cuando la persona comienza a ver de manera constante las películas pornográficas. Es decir, cuando se vuelve lo único que le genera placer. Si no ve porno, no siente placer, no se siente bien". Esto sugiere que la dependencia de la pornografía puede ser un problema serio que afecte la salud mental y la relación de pareja.

Eirelyn Gómez señala también que la pornografía también puede volverse un problema si la persona "deja sus actividades diarias para verlo". Esto implica que el consumo excesivo de pornografía puede llevar a una dependencia que afecte negativamente la relación de pareja.

¿Qué puedo hacer si mi pareja ve pornografía?

Según Eirelyn Gómez, "decir si te incomoda y por qué te incomoda, y llegar a acuerdos". Esto sugiere que la comunicación abierta y honesta es clave para abordar el tema de la pornografía en la relación de pareja. Es importante escuchar las razones por las que tu pareja consume pornografía y establecer tanto acuerdos como límites saludables.

¿Es recomendable llevar atención psicológica para quienes ven pornografía?

El psicólogo Rivera recomienda que "el primer paso es que esta persona comprenda que este es un problema y que necesita ayuda. Ayuda mucho ver con psicoterapeuta o un psicólogo que sea especializado en temas de sexualidad". Esto sugiere que la atención psicológica puede ser beneficiosa para abordar cualquier tema que afecte la salud mental y la relación de pareja.