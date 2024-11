Embarazo sin penetración: ¿se puede producir solo con líquido preseminal?

El sexo sin penetración vaginal puede reducir significativamente las probabilidades de un embarazo no planificado, ya que no hay contacto directo con el pene. Sin embargo, ¿es esto siempre seguro? Los embarazos no planificados pueden ocurrir por diversos motivos. En este contexto, muchas personas desconocen qué es el líquido preseminal y qué componentes puede tener.

Por eso, si utilizas métodos como el ritmo o el coito interrumpido, es importante informarte sobre este tema, especialmente si no estás buscando un embarazo en este momento.

¿Se puede producir un embarazo con líquido preseminal?

En una conversación previa con La República, la sexóloga Eirelyn Gómez señaló que un embarazo puede ocurrir sin penetración, siempre que haya contacto entre los genitales, ya sea externo o en la entrada de la vagina. Esto se debe a que no solo el espermatozoide o el semen pueden causar un embarazo, sino también el líquido preseminal.

Es importante tener en cuenta que los espermatozoides pueden sobrevivir hasta 72 horas en condiciones adecuadas. Si, además, la mujer o persona con útero se encuentra en su período fértil, es decir, está ovulando, existe la posibilidad de que quede embarazada, agregó Gómez.

“El líquido preseminal no contiene espermatozoides, por lo que no debería generar un embarazo; sin embargo, al pasar por la uretra, podría arrastrar espermatozoides remanentes de una eyaculación anterior”, explicó, por su parte, el sexólogo Pedro Rondón en conversación previa con este medio.

Por otro lado, Rondón destacó que pocos estudios científicos han vinculado directamente el líquido preseminal con el embarazo. Si bien algunas investigaciones no encontraron espermatozoides en el líquido, estas fueron realizadas con muestras pequeñas y en hombres que no habían eyaculado en los dos días previos al estudio.

¿Es posible quedar embarazada por dedos con semen?

La especialista en sexología, Eirelyn Gómez, señaló que sí es posible generar un embarazo sin penetración vaginal si los dedos con semen entran en contacto con la vagina.

“Los espermatozoides pueden sobrevivir hasta dos minutos fuera del ambiente vaginal. Si alguien eyacula y, al tener semen en los dedos, los introduce en la vagina, existe la posibilidad de que ocurra un embarazo”, explica. Aunque esta situación no es frecuente, es algo que puede suceder, por lo que es fundamental tomar precauciones para evitarlo.

¿Cómo reconocer el líquido preseminal?

Este líquido es transparente, con una textura similar al semen, pero más suave. Suele aparecer en la punta del pene durante una erección, aunque en muchos casos el hombre no lo percibe y no puede controlarlo.

En este contexto, durante las relaciones sexuales, algunos hombres retiran el pene de la vagina antes de eyacular, práctica conocida como coito interrumpido. Este es uno de los métodos anticonceptivos más antiguos, pero también uno de los menos confiables y con una alta tasa de error.

¿Cómo se puede evitar un embarazo no deseado?

El riesgo de mantener relaciones sexuales sin protección no se limita a la posibilidad de un embarazo, sino que también incluye la exposición a infecciones de transmisión sexual que pueden tener un impacto permanente en la vida, advirtió Eirelyn Gómez.

Por esta razón, es fundamental usar preservativos, tanto masculinos como femeninos, en cada relación sexual, ya sea vaginal, anal o incluso oral, ya que las infecciones pueden transmitirse en cualquiera de estos casos. También se recomienda utilizar barreras de látex, especialmente para la vulva o el ano, mientras que el pene puede protegerse con un condón masculino.

Además, las mujeres o personas con útero deberían considerar realizar controles ginecológicos u obstétricos y optar por algún método anticonceptivo. Existen múltiples opciones disponibles, muchas de ellas gratuitas y de larga duración. “Muchas jóvenes y adolescentes sienten temor de usar anticonceptivos debido a posibles efectos secundarios, como el aumento de peso o el acné, pero no todos los métodos anticonceptivos son perjudiciales. Hay opciones no hormonales además de las hormonales”, sugiere Gómez.