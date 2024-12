Este tipo de arroz es el más saludable para muchos, pero hay personas que deben evitarlo: ¿cuáles son?

Este tipo de arroz podría beneficiar tu salud, pero no a todos. ¿Quiénes son los que deben evitarlo?. Foto: Composición LR/Difusión

El consumo de alimentos desempeña un papel clave en el fortalecimiento del sistema inmunológico y en la prevención de enfermedades crónicas. Nutrientes esenciales como vitaminas, minerales y fibra son cruciales para la salud general, y una dieta que incluya frutas, vegetales, granos, proteínas y lácteos favorece la protección contra diversas patologías, según la Oficina para la Salud de la Mujer de Estados Unidos. Las decisiones alimentarias cotidianas influirán en nuestro bienestar ahora y en el futuro.

Entre los alimentos más consumidos a nivel mundial se encuentra el arroz, originario de China. Este cereal es reconocido por su aporte de proteínas, carbohidratos complejos, fibra, minerales como calcio, hierro, magnesio, potasio y fósforo, y vitaminas B6, E, niacina y folatos, según la Fundación Española de la Nutrición.

A pesar de las críticas por su alto contenido de hidratos de carbono, el arroz continúa siendo un alimento altamente valorado por su versatilidad y capacidad de proporcionar energía al cuerpo.

¿Cuál es el tipo de arroz más saludable para muchos?

De acuerdo con la plataforma de La Nación, el arroz integral es considerado el más beneficioso para la salud, ya que mantiene más nutrientes que el arroz blanco, que pierde gran parte de sus propiedades durante el proceso de refinado. Este arroz, junto con el germen, ofrece una mayor cantidad de antioxidantes, vitaminas y fibra, lo que lo convierte en una opción más saludable. A pesar de sus beneficios, se debe tener en cuenta que no todas las personas deben incluirlo en su dieta.

¿Quiénes no pueden consumir el arroz más saludable?

Personas con problemas renales: El arroz integral contiene fósforo y potasio, minerales que pueden ser perjudiciales para quienes sufren enfermedades renales. Personas diabéticas: El arroz blanco tiene un alto índice glucémico, lo que puede elevar los niveles de azúcar en sangre. Personas en dietas bajas en carbohidratos: Aquellos que siguen regímenes estrictos bajos en carbohidratos deben evitar o limitar su consumo de arroz.

¿Cuál es la forma más saludable de comer arroz?

Aunque el arroz no es dañino en ninguna de sus presentaciones, los expertos sugieren que consumir arroz frío es la mejor opción para quienes buscan una dieta balanceada o mejores resultados en actividades físicas. Esto se debe a que el almidón del arroz se convierte en azúcares simples, que luego se transforman en energía. Sin embargo, una parte de este almidón no es digerida en el tracto gastrointestinal, lo que lo convierte en "almidón resistente", beneficioso para la salud digestiva.

¿Cuál engorda más, el arroz o el pan?

La nutricionista Fabiola Rau, del Hospital de Emergencias Villa El Salvador, explicó que la obesidad, resultado del aumento excesivo de peso, puede tener diversas causas y no necesariamente se debe al consumo de pan o arroz.

"Siempre se ha creído que comiendo pan en exceso vas a engordar o si comes muchos dulces y chocolates también llegarás a subir de peso, pero la obesidad tiene muchos factores que pueden causarla", detalló.

En este sentido, destacó que varios de sus pacientes que han ganado peso no lo han hecho por consumir pan o arroz, sino por ingerir alimentos con grasas no saturadas o cereales. Por lo tanto, no se puede afirmar que estos dos alimentos sean los principales responsables del aumento de peso, ni mucho menos determinar cuál de ellos contribuye más a la ganancia de masa corporal.