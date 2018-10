Pareja de ancianos se casa tras conocerse en albergue de Inabif

Gerve Alcalá Cuba Arteaga (77) y Claudia Catalina Mejía Arteaga (68) protagonistas de esta gran historia de amor, iniciaron su recorrido al altar por los pasillos del CAN San Miguel, lugar que brinda acogida y alimentación a personas adultas mayores en situación de desprotección que no tienen un sitio donde pernoctar por las noches.

La pareja de adultos mayores que viven en el Centro de Atención Noche (CAN) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) confirmaron que nunca es tarde para encontrar el amor. Además, se convirtieron en los primeros residentes del servicio en contraer nupcias.

“Cuando la vi me gustó mucho y no sabía cómo acercarme. Un día me armé de valor y lo hice. Le hablé y le dije que saliéramos, ella aceptó y al poco tiempo le pedí que sea mi esposa. Gracias a Dios, ella aceptó”, manifestó Gerve Cuba.

Los novios que dieron este trascendental paso en sus vidas, en un matrimonio civil que se dio lugar en la Municipalidad de Magdalena del Mar, recibieron algunos presentes como muestra de aprecio, admiración y respeto por parte de algunos representantes del Inabif.

Cabe mencionar, que el CAN San Miguel brinda también a sus residentes el servicio de aseo personal, cuidados médicos, físicos, psicológicos y actividades complementarias de acuerdo a la condición de las personas adultas mayores en vulnerabilidad, con bajos recursos económicos, sin soporte ni vínculo familiar.

(Texto y fotos enviados por Karina Huapaya mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).