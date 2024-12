La sombra de "Los Cuellos Blancos del Puerto" ronda las elecciones en la presidencia de la Corte Superior del Callao

La presidencia de la Corte Superior del Callao para el periodo 2025 y 2026 se definirá entre los jueces superiores titulares René Martínez Castro, Miguel Castañeda Moya y Carlos Quiroga Periche, en sesión de Sala Plena de Jueces Superiores, convocada para las 9:00 de la mañana, de este jueves 5 de diciembre de 2024.

Los tres candidatos presentaron el martes último sus planes de trabajo en una sesión especial de Sala Plena. La Corte Superior del Callao cuenta con 25 jueces superiores titulares, por lo que para ganar en primera vuelta se necesita 13 votos. A segunda vuelta pasan los dos que obtengan las mayorías relativas y se gana por mayoría simple.

El primer magistrado en exponer su proyectos de gestión fue el juez superior René Martínez Castro, quien preside la Tercera Sala Penal de Apelaciones Permanente. Señaló que su plan de trabajo se sustenta en seis ejes: a) Fortalecimiento contra la violencia hacia la mujer e igualdad de género; b)La lucha contra la corrupción; c)Promover las becas de capacitación para magistrados y personal destacado; d)La implementación de políticas de integridad y ética en el trabajo; e)Implementación de inteligencia artificial como herramienta para los magistrados y f)Gestión Pública moderna.

René Martínez, juez superior titular

Seguidamente, lo hizo el juez superior Miguel Castañeda Moya, quien preside la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente. Su plan de trabajo se sustenta en siete ejes: a) Fortalecer la celeridad de la administración de justicia en beneficio de la sociedad; b) Fortalecer los mecanismos de la lucha contra la corrupción; c) Mejorar el diseño de flujo de litigiosidad para las personas en procesos judiciales; d) Impulsar la mejora de la calidad del servicio de justicia para la sociedad; e) Fortalecer el desarrollo de la transformación digital en el Poder Judicial; f) Modernización de la gestión institucional; g) Implementar la gestión de riesgo de desastres.

Miguel Castañeda, juez superior titular

Finalmente, el juez superior Carlos Quiroga, quien integra la Primera Sala Civil Permanente, expuso su esquema de trabajo. Está enfocado en seis ejes: a) Fortalecer la celeridad de la administración de justicia del Poder Judicial en beneficio de la sociedad; b) Fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción en beneficio de la sociedad; c) Mejorar el diseño del flujo de litigiosidad para las personas en procesos judiciales; d) Impulsar la mejora de la calidad del servicio de justicia para la sociedad; e) Fortalecer el desarrollo de la transformación digital en el Poder Judicial; f) Modernizar la gestión Institucional.

Carlos Quiroga, juez superior

Los Cuellos Blancos del Puerto

Las elecciones se realizan a la sombra y bajo los temores del regreso de "Los Cuellos Blancos del Puerto", la red de corrupción judicial que extendió por esta Corte, la Corte Suprema y el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura. Más, luego que, tras siete años de investigación, este 4 de noviembre, el Equipo Especial de Fiscales del caso "Cuellos Blancos del Puerto" presentó acusación contra 46 presuntos integrantes de la red, entre los que aparecen varios funcionarios de la Corte Superior del Callao.

Walter Ríos y César Hinostroza presidieron la Corte Superior de Justicia del Callao

Al respecto se recuerda que uno de los aspirantes a la presidencia de la Corte, el juez superior Miguel Castañeda se vio involucrado en esta investigación, luego que el programa "Cuarto Poder" difundió un audio donde intercede para que el expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, ya condenado a 12 años de prisión, apruebe la contratación de Sarita del Rosario Cobeñas Córdova como su nueva asistente de despacho.

La transcripción de la conversación entre Miguel Castañeda y el entonces presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos

Miguel Castañeda: Walter

Walter Ríos: Miguel, buenos días, ¿cómo estas?

Miguel Castañeda: Yo, hermano, quería conversar contigo para pedirte pues, por favor, me des la opción para poder trabajar con alguien de confianza ¿No? Además, es un tema de mes y medio creo.

Walter Ríos: Me dijeron que ahorita. Este, no había la posibilidad de contratar que este chico, chica, no se a quién ha contratado, era una persona a quien ya se le había aprobado su contratación hace como un mes, entonces por eso dije se contrate....

Walter Ríos: ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo seria? Porque pucha que ahorita...

Miguel Castañeda: Sabes que, es mes y medio, hermano.

Walter Ríos: ¿Mes y medio nomás? Y de ahí regresa tu asistente.

Miguel Castañeda: Claro, pues. Mi asistente regresa el 9 de agosto.

Walter Ríos: Mira voy a hacer todo lo posible, de verdad, no sé cómo es el tema presupuestal, porque ha habido problemas el año pasado.

Miguel Castañeda: Sí, Waltercito, yo te suplico pues, hermano. Porque también, la verdad no es que se trate de un capricho nada de eso, la verdad he pensado en alguien que me pueda ayudar.

Según la información periodística, la conversación entre Miguel Castañeda y Walter Ríos se registró el 18 de mayo del 2018. Tras una sumaria investigación, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) descarto alguna responsabilidad administrativa, al considerar que se trato de un pedido valido para cubrir una necesidad de falta de personal en el despacho del mencionado juez superior.