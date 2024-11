Exposición pictórica "Por las esquinas del barrio" de Joan Jiménez (Entes)

Jorge Villacorta, curador de la muestra, señala: “Hace ya algún tiempo que Joan Jiménez venía persiguiendo la manera de plasmar el sentimiento de pertenencia a un escenario urbano que fuera el enclave de una comunidad de lazos fuertes, vivencialmente asociados a un territorio de calles con nombre, y santo y seña. Ese espacio no es otro que el barrio. Quien no es de ahí e ingresa en él, reconoce al instante su extranjería, porque se le escapan por completo los códigos, y no sabe de las horas ni los días que marcan el uso cotidiano, y acompasado, de las calles. Lo que el artista aspira a lograr es un atisbo visual a una comunidad, a través de un conjunto de cuadros, varios de los cuales son retratos individuales que fusionan el registro con la crónica de un día a día exaltado. Entrevemos un barrio imaginario, que convence como representación fidedigna por la agudeza de sus observaciones escuetas, a las que insufla artificio y esquirlas de anecdotario al intensificar el color”.

Joan Jiménez (Lima, 1982) es conocido también con el nombre de Entes, en su trabajo como grafitero. Ha venido interviniendo las calles desde 1998 y participando en festivales y exposiciones en cerca de 60 ciudades alrededor del mundo. Realizó estudios de Artes Plásticas en la Escuela Superior de Bellas Artes Corriente Alterna, Lima (2005-2011). Desde entonces alterna su trabajo con la pintura, a través de la cual da visibilidad a los afrodescendientes e indígenas. Reside entre Lima y Miami

Ha expuesto individualmente en Lima (ICPNA, Circuito del agua), Miami (Scope Festival), Nueva York (Superchief Gallery) y Bogotá (MAC). Y, de manera colectiva, en Miami (Museum of Graffiti, Miami Art Society & Superchief Gallery), Nueva York (Poster House), Lima (Galería Luis Miró Quesada Garland), así como en las ferias de Arte Clandestina Miami (2024), Art Miami (2023), Scope Miami (2022, 2021), Scope New York (2021) y Art Lima (2019).

La muestra estará abierta al público hasta el 22 de marzo de 2025 en Jirón Ucayali 391, Lima, de martes a viernes, 10 am a 8 pm; sábados, domingos y feriados, de 10 am a 6 pm. El ingreso es libre.

(NdP).