Ministro López acusado de usar a sus trabajadores para depositar S/98 400 a su exconviviente

Una serie de depósitos bancarios ejecutados de manera sospechosa pone bajo la lupa al ministro de Salud, Jorge López, quien ha sido señalado por varios testigos de haber hecho uso de su cargo para ejecutar una práctica conocida como ‘pitufeo’. Esta acción habría sido efectuada en favor de su exconviviente y madre de sus hijos, Dervy Apaza Meza.

Según el informe de “Punto final”, el 31 de agosto de este año, seis trabajadores del despacho ministerial fueron llamados a la oficina del titular de la cartera de Salud para realizar varios depósitos en diferentes agencias del BCP de Lima, todos ellos a una sola cuenta, la de Apaza Mendoza. Las 12 transacciones sumaron un total de 98.400 soles.

Testigos citados por el dominical señalaron a Jorge López de haber coordinado la operación y de haber sido quien les entregó el número de cuenta al que se debían hacer estos movimientos. También se sindicaron a dos altos funcionarios del Minsa, Juan Carlos Delgado Echevarría (jefe del gabinete de asesores) y Dayse Gamarra Vera (asistente del ministro), como los principales instigadores.

Así, los funcionarios Lesly Vivar Saavedra (asistente administrativa del despacho ministerial), César Augusto Roque (de la Oficina General de Administración), Esperanza Coello (coordinadora administrativa del despacho ministerial), Carlos Sánchez (chofer del despacho ministerial) y Pedro Vásquez Espinola realizaron cada uno dos depósitos de 9.000 soles, a excepción de Vásquez Espinola, quien lo hizo con 9.900 soles.

Junto a ellos, se informó que existe un último empleado del que aún no se confirma su identidad, quien hizo varias transacciones que sumaron un total de 16.500 soles.

Entre las pruebas presentadas por Latina se consignaron dos fotografías hechas por los trabajadores a los que se les dio la orden. Una de ellas muestra los sobres entregados y la otra expone el váucher de uno de los pagos efectuados, en el que se revela que la cantidad predominante en las transacciones.

Una semana antes de este hecho, el 23 de septiembre, el conocido doctor Luis Quito, empresario dueño de varios centros médicos a lo largo de la capital y miembro del sector Salud, hizo un depósito a una cuenta en dólares que Dervy Apaza Meza abrió un día antes. El monto de esta transacción era de 70.000 dólares.

El nuevo departamento de la expareja de Jorge López

Un día después, Apaza Meza adquirió un departamento en Jesús María por 412.000 soles, que fueron pagados con el dinero proveniente de la cuenta de ahorros de la exconviviente del ministro de Salud.

Este monto se movilizó en un sistema de pagos en el que la primera cuota fue cancelada por un ponto de S/ 268.617 un día después de la transferencia en dólares hecha por el doctor Luis Quito y la segunda cuota, de 81.582 soles, fue cancelada un día después de los depósitos realizados por los trabajadores del Minsa el 1 de septiembre.

Ambos se efectuaron a la Inmobiliaria 21 SAC, entidad con la que adquirió el departamento.

Cuando se le preguntó a Apaza Meza sobre la presunta operación de ‘pitufeo’ de finales de agosto, ella afirmó: “Ese monto yo le he pedido al señor por un tema muy personal que tengo con sus hijas”.

Además, en las mismas declaraciones del dominical, la expareja de Jorge López hizo referencia a la venta de un bien por el que ella había obtenido unos fondos, aunque no precisó de cuál se trata.

“Soy exconviviente y los fondos que he adquirido son por lo que él (Jorge López) me ha dejado. (...) Él me ha dejado un bien y ese bien yo lo he vendido. Y tengo yo documento para sustentar de dónde he obtenido eso”, aseguró.

Ministro Jorge López responde

Tras esta revelación, el ministro de Salud se pronunció en el mismo programa, señalando que esta orden efectuada a los trabajadores del Minsa nunca fue emitida por él.

“Lo encargué a mi personal de confianza a quien le solicité de favor realizar el depósito teniendo en cuenta mi recargada agenda como ministro. En ningún momento me reuní con ningún trabajador del ministerio para ordenar que se realicen estos depósitos. Aclarar que fue un solo personal de confianza a quien le encargué esta orden”, precisó Lopez.

Además, sobre el depósito del doctor Quito, el ministro aclaró que se trataba del pago por un tomógrafo que él había entregado a su expareja, y que fue vendido al empresario.

“Yo le entregué a mi exconviviente un producto por un acuerdo que tenía judicial, un acuerdo personal, familiar, le entregué una serie de bienes, dentro de ellos un tomógrafo, el cual ella hace la venta de ese producto al señor Quito, por eso el señor Quito hace el depósito a ella”, indicó.

No obstante, López no explicó por qué tenía los 98.000 soles en efectivo en su despacho; ni por qué este monto había sido depositado en diferentes agencias y por sumas menores a 10.000 soles. Lo que sí aseveró es que tenía documentos de todas estas transacciones efectuadas, a las que señaló como “debidamente documentadas y acreditadas”.