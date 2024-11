Alistan paquetazo de leyes contra las reglas y organismos electorales

El Congreso ha emprendido una carrera para modificar las reglas a aplicarse en los comicios generales y a modificar las normas referidas a la composición y el mandato de las autoridades electorales.

La Comisión de Consstitución, que está en manos del fujimorismo desde hace tres años, se ha convertido en el laboratorio donde se elaboran los dictámenes de estas contrarrreformas.

Reglas electorales

El martes 29 de octubre, la Comisión de Constitución, que ahora preside el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, discutió un predictamen sobre las reglas con las que será elegido el Congreso bicameral en 2026.

El texto propone que haya 130 diputados y 60 senadores como mínimo. Pero líneas abajo señala que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fijará esa cantidad sobre la cifra del padrón electoral.

“A razón de un diputado por cada 160 mil electores y el doble de electores por cada senador”, señala el predictamen. En las elecciones generales del 2021 hubo más de 25 millones peruanos habilitados para votar. En base a esa cifra, habría 158 diputados y 79 senadores. En total, 237 parlamentarios.

El congresista Rospigliosi dijo en la sesión que “en estas elecciones habrá 60 senadores y 130 diputados”. “La nueva disposición regiría a partir de la próxima elección. Osea, en 2031, donde el número de diputados y senadores se elevaría de acuerdo al número de electores”, adelantó.

Con más diputados y senadores, los actuales congresistas tendrán mayores oportunidades en una elección. Y en caso del 2026, de no resultar victoriosos, el predictamen les permite postular en los comicios regionales y municipales.

El predictamen no fue votado ese día, pero eso no significa que la comisión no tomará una decisión después.

Fujimorista Fernando Rospigliosi preside la Comisión de Constitución en reemplazo de Martha Moyano.

Organismos electorales

En cambio, en esa sesión sí hubo humo blanco sobre el proyecto de ley que modifica las reglas de elección del presidente del JNE.

El dictamen plantea que el titular de esta institución sea elegido entre los miembros de su pleno. Así, el representante de la Corte Suprema ya no será de manera directa quien asuma ese cargo.

Con esta fórmula el mandato también lo podría asumir el representante de la Junta de Fiscales Supremos, el Colegio de Abogados, de las universidades públicas o de las privadas.

El dictamen fue aprobado cuatro días después que la Corte Suprema eligió al magistrado Roberto Burneo como su representante en el JNE. Burneo reemplazará Salas Arenas y asumirá la presidencia este mes.

Asimismo, el texto señala que el mandato de esta autoridad durará dos años. Y también plantea que los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) no puedan reelegirse.

En el Congreso buscarían que no se repita la experiencia con los jefes de la ONPE, Piero Corvetto, y del Reniec, Carmen Velarde, quienes fueron ratificados este año por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Solo falta que el dictamen sea visto en el Pleno.

Congresistas Fernando Rospigliosi y Elizabeth Medina proponen cambiar las reglas de elección del presidente del JNE.

En manos de las FF.AA

El jueves 31 de octubre fue deliberado en el hemiciclo otro dictamen, basado en una iniciativa de Renovación Popular, que dispone que en las elecciones la ONPE le entregue un ejemplar del acta electoral a las Fuerzas Armadas (FF.AA) para su custodia.

En marzo JNE se pronunció en contra de este proyecto porque podría percibirse como una intervención gubernamental. Sin embargo, en el Congreso se ha normalizado no tomar en cuenta las observaciones de los organismos electorales.

La contrarreforma será votada en la próxima sesión del Pleno. Así avanza el paquetazo congresal.

Otras reglas electorales en la mira

La Comisión de Constitución tiene un dictamen listo para ser votado en el Pleno del Congreso que propone cambiar la Carta Magna para que el presidente del JNE y los jefes de la ONPE y del Reniec, sean pasibles de acusación constitucional.

La bancada de Avanza País propone reducir la valla electoral para las alianzas de los partidos políticos en estas elecciones a 5%.

Este Congreso eliminó la obligatoriedad de las elecciones primarias, abiertas, simutláneas y obligatorias (PASO). Los partidos políticos podrán elegir a sus candidatos mediante la asamblea de delegados.