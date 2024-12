Proinversión: sector Transportes lideró adjudicaciones 2024 con US$4.366 millones en proyectos

En 2025, Proinversión promocionará otros 10 proyectos por más de US$ 3.000 millones

En su balance 2024, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) informó que el sector Transportes lideró la cartera de adjudicaciones en Asociación Público-Privada (APP), tras alcanzar un total de US$4.366 millones mediante tres proyectos.

El director ejecutivo de la entidad promotora de inversiones, José Salardi, explicó que se tratan de megaproyectos históricos que tendrá un impacto importante en el país y que estuvieron esperando muchos años para su desarrollo, como el Anillo Vial Periférico (US$ 3.396 millones), Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona (US$ 405 millones) y Ferrocarril Huancayo Huancavelica o “Tren Macho” (US$ 565 millones).

El Anillo Vial Periférico beneficiará a 4,5 millones de ciudadanos de Lima y Callao con la construcción, operación y mantenimiento de una moderna autopista de 34.8 km que interconectará 11 distritos en la capital.

El proyecto, adjudicado al consorcio Cintra, Acciona y Sacyr, reducirá los tiempos de viaje de Ate Vitarte a Independencia a 15 minutos y de San Juan de Lurigancho a Independencia a 5 minutos. Además, generará 70.000 empleos directos e indirectos durante su construcción y otros 20.000 en operación.

En tanto, el megaproyecto Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona repotenciará el desarrollo del sur del país al contar con una infraestructura multipropósito que beneficiará a 29 provincias de Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Cusco e Ica y. además, estimulará inversiones complementarias como el Ferrocarril Andahuaylas–Marcona (US$ 5000 millones) y la reactivación de la industria petroquímica en el sur, atrayendo más de US$ 2.000 millones en inversiones adicionales. Se estima que el terminal genere 80.000 empleos en su área de influencia.

Por otro lado, se propició la modernización del Ferrocarril Huancayo – Huancavelica, infraestructura de transporte que está próxima a cumplir 100 años de operaciones, mediante la adjudicación al Consorcio Concesionaria Ferroviaria del Centro y que beneficiará a 1,2 millones de habitantes de Junín y Huancavelica.

Esta concesión comprende el diseño, financiamiento, ejecución de obras, adquisición de material rodante, operación y mantenimiento por 30 años del ferrocarril de 128,7 kilómetros de trayecto. Al igual que la construcción de un nuevo taller de reparación y mantenimiento, sistema de drenaje, protección de taludes, renovación de superestructura de la vía férrea, entre otros.

Cartera 2025: nueve obras viales y puerto de Chimbote

En la cartera 2025, Proinversión proyecta adjudicar otros 10 proyectos del sector Transportes por más de US$ 3.000 millones, mediante nueve obras viales (US$) 2.828 millones y el Terminal portuario Internacional de Chimbote (US$ 331 millones).

En los proyectos viales se incluye la Longitudinal de la Sierra Tramo 4 (US$ 1.582 millones), cuya adjudicación se encuentra programada para el primer trimestre y que beneficiará a 1,6 millones de habitantes en Junín, Huancavelica, Ica, Ayacucho y Apurímac.

Además de siete corredores viales del Grupo 1 por US$ 1.134 millones (Cusco, Cerro de Pasco, Puno, Moquegua, tarma, Huancayo y Tarapoto), y la vía Zapallal – Avenida Gambeta (túnel) en el puerto del Callao (US$ 112 millones).