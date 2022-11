Congreso: Podemos Perú solicitó incorporación de Heidy Juárez a la bancada

El portavoz de Podemos Perú, José Luna Gálvez, solicitó —a través de un oficio enviado al oficial mayor del Congreso, José Cevasco Piedra—la incorporación de la parlamentaria Heidy Juárez a su bancada, luego de que ella renunciara a Alianza para el Progreso en setiembre último tras ser sindicada como la responsable de filtrar conversaciones de la interna de APP.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlos cordialmente, y a la vez, comunicarle que hemos decidido incorporar a la congresista Heidy Juárez Calle como integrante de nuestro grupo parlamentario. En tal sentido, proceda con el registro correspondiente”, se lee en el oficio enviado a la Oficialía Mayor.

En septiembre de este año, la parlamentaria fue sindicada por varios integrantes de APP como la presunta responsable de la filtración del audio de una reunión entre congresistas de su partido y su líder César Acuña, el cual motivó —pocos días después— la censura de Lady Camones de la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la República.

“Niego rotundamente cualquier tipo de responsabilidad en la filtración de esos audios, no tengo ninguna participación”, dijo en su defensa tras conocer que el partido había decidido expulsarla. Ella solicitó una pericia técnica o alguna prueba que demuestre que ella fue la responsable de la filtración, pero la decisión adoptada por el secretario general de APP, Luis Valdez, y el exlegislador Richard Acuña se mantuvo.

En respuesta, Heidy Juárez presentó su renuncia a la bancada de APP y señaló que el “topo” se quedaba dentro de este grupo parlamentario. Lamentó que el partido de César Acuña no le haya brindado mayor información sobre su expulsión.

“Comunicarles que he presentado mi renuncia a la bancada de Alianza para el Progreso. Con el dolor de mi corazón he hecho esa acción porque he visto transgredido mi derecho a defensa al no ser escuchada ni ser tomada en cuenta en lo absoluto a pesar de que me puse a disposición del partido para realizar todas las investigaciones”, declaró a la prensa.

Actualmente, la bancada de Podemos Perú está conformada por un total 6 parlamentarios, con Heidy Juárez pasarían a ser 7. La integran Juan Burgos, Digna Calle, José Luis Elías, José Luna Gálvez, Enrique Wong y el exministro Óscar Zea.