Congresista Isabel Cortez: María del Carmen Alva no tiene respeto por la clase trabajadora

La congresista de Juntos Por el Perú, Isabel Cortez, anunció que en las próximas semanas la Comisión de Ética del Congreso de la República debe tramitar la denuncia que su bancada presentó en contra de la expresidenta del Legislativo, María del Carmen Alva.

El pasado 11 de agosto, durante la sesión del pleno, la parlamentaria de Acción Popular tomó del brazo a Cortez y la jaló en medio de un acalorado intercambio de palabras. La actitud fue reprochada por otros colegas.

Desde Arequipa, Cortez cuestionó nuevamente la actitud de Alva. “Su misma actitud, su manera de actuar, lo dice todo. Se hizo ver ante todo el público que no tiene respeto a la clase trabajadora, minimiza a la clase baja, a los peruanos que no son blanquitos o que no tienen el cabello rubio como ella . Eso es lo que elige el pueblo lamentablemente”, indicó este jueves la parlamentaria a La República.

Cortez indicó que, en lo personal, aceptó las disculpas de Alva; pero como legisladora procederá con la denuncia que su bancada presentó. “ Espero que sea sancionada por la Comisión de Ética porque actitudes como esta no deberían suceder en el Congreso. Se supone que nosotros somos el ejemplo para todos los ciudadanos. Tanto hablamos de no violencia contra la mujer, pero nosotras mismas estamos motivando a que las mujeres sean violentadas”, agregó.

Cambio de fiscal

Sobre las investigaciones en contra de los familiares del presidente de la República, Pedro Castillo; Cortez consideró que deben continuarse, pero que se debería cambiar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, quien está a cargo del caso.

“ Como fiscal no genera confianza, no ha demostrado ser idónea para ese trabajo . Con la actitud que ella ha tomado aprovechándose de su cargo, causa mucha desconfianza. Debería ser sancionada. Cuándo se ha visto que la Fiscalía entre a palacio de Gobierno a cada rato”, dijo.

En lo personal, Cortez agregó que apoya la denuncia constitucional que presentó la bancada Perú Libre contra Benavides Vargas, por presunta infracción a la Carta Magna y la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad y obstrucción a la justicia. La agrupación del lápiz busca que el Congreso destituya e inhabilite de la función pública por ocho años a Benavides.