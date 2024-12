Gremios de todo Puno se trasladarán a Juliaca a dos años del asesinato de 18 ciudadanos a cargo de las FF.AA.

El próximo 9 de enero de 2025 se cumplen dos años del asesinato de 18 ciudadanos, entre ellos menores de edad, en mano de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) durante las protestas contra Dina Boluarte que se desarrollaron en la ciudad de Juliaca. Para los dirigentes de gremios de la región Puno no será un día cualquiera.

Tras reunirse en la Casa del Maestro, los dirigentes acordaron que todas las organizaciones de la zona sur del altiplano puneño se trasladarán hasta la ciudad de Juliaca para participar de todos los actos protocolares que organice la asociación de víctimas.

“Será una forma de decirle al gobierno que no hemos olvidado lo que sucedió. Que no retrocederemos porque la unidad contra la principal enemiga del Perú, continúa. Estamos todos unidos. Estaremos todos reunidos contra quien consideramos es el problema del Perú. Para nosotros será una jornada de lucha. No basta recordar. Hay que levantar nuestra voz de protesta”, dijo Lucio Callo Callata, dirigente del comité nacional de lucha.

Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Víctimas, informó a La República que las actividades oficiales comenzarán el 7 de enero con una serie de actividades y culminará dos días después con una misa central en las afueras de Juliaca, en el bypass de la salida a Cusco, donde perdieron la vida la mayoría de víctimas.

“Son dos años sin ver a nuestros seres queridos. Dos años de dolor y sin justicia. Dos años de impunidad y el principal responsable sigue libre, pero no vamos a detenernos hasta que pague por todo lo que hizo”, dijo.

La República Regiones AHORA en WhatsApp

¿Quieres enterarte de las últimas noticias del Perú? Te invitamos a suscribirte AQUÍ a nuestro canal oficial La República Regiones, que te trae la información más reciente sobre lo que acontece en cada rincón de nuestro país. ► https://whatsapp.com/channel/0029VaEyIF8HgZWgOPDZ9U3U