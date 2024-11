Javier Miu Lei ante la Fiscalía: "Conocí a la fiscal Elizabeth Peralta en la casa de Chibolín en Surco"

Javier Miu Lei, empresario minero, hace unos meses fue señalado por los hermanos Siucho Neira de haber pagado 1 millón de dólares a la fiscal Elizabeth Peralta para que le devuelva una carga de oro incautada por la justicia. Desde entonces, se dieron revelaciones y el testimonio de Miu Lei alias 'chifa', a quien la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos por Funcionarios Públicos lo considera instigador del delito de tráfico de influencias.

Según el programa periodístico que tuvo acceso a su declaración, Punto Final, el empresario mencionó que el vínculo con Hurtado comenzó cuando se declaró la pandemia con el Covid 19. En ese entonces, el Gobierno ordenó que se cierren todos los centros públicos, y Chibolín habilitó un espacio como gimnasio en la casa que alquilaba en Surco.

"No tengo ningún grado de parentesco con él , lo conocí porque en esa época de pandemia, como estaban cerrados los gimnasios, mis primos Iván Siucho, Roberto Siucho, Martín Siucho y Jaime Siucho entrenaban en la casa de Andrés Hurtado, es así como me invitaron en una oportunidad. Esto fue en el año 2020 en el primer trimestre, asistí solo una vez", declaró.

Actualmente, Miu Lei ocupa el cargo de Gerente de Inversiones en la empresa Lomas Doradas, según su información, él percibe un sueldo mensual de 14 mil soles. En su declaración fue consultado por la relación con la fiscal Elizabeth Peralta a lo que respondió haberla conocido brevemente en una de sus visitas a la casa de Chibolín.

"Una de las visitas que hicimos a la casa de Andrés, a la hora de despedirnos me la presentó. Creo que estaban tomando desayuno, ahí nomás, como estábamos sudados nos fuimos, fue hola y chau", fue su testimonió.

Tuvieron un segundo encuentro en casa de Andrés Hurtado 'Chibolín'

Para ese entonces el 5 de febrero de 2020 se había capturado al presunto cabecilla de una mafia de minería ilegal y se incautaron 5 barras de oro a la empresa Lomas Doradas, propiedad de Miu Lei. Según su testimonio, cuando Hurtado se mudó a Miraflores, lo citó en su casa para que tenga una reunión con su primo, Iván Siucho, por el distanciamiento que tenían. Pero cuando llegó, su primo no estaba y nunca apareció, en su lugar estaba la fiscal Peralta y tomaron un café.

"Solamente esas dos veces que coincidimos, no hemos hablado de temas de trabajo y menos sobre el tema del oro ya que son cosas confidenciales, no me he comunicado con ella", mencionó el empresario minero. Según Miu Lei, en el año 2022 denunció a sus primos ante la Fiscalía de Lavado de Activos ya que declaraban ante las autoridades que ellos extraían oro de una concesión minera que él les había alquilado, lo cual era falso.

"Antes de poner la denuncia, le dije a Iván que no se le ocurriera estar sustentando envíos de oro de las concesiones de War-War, no acataron y seguían y seguían", declaró. Esta sería la razón del conflicto de los Siucho contra los Miu Lei.

De acuerdo a Iván Siucho, Javier Miu Lei, quería que Andrés Hurtado, quien había ayudado a su hermano, Roberto Siucho, con el cambio de nacionalidad, lo ayudará en el caso de lavado de activos en su contra que surgió a raíz de la incautación del oro.