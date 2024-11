Tardanza de PRODUCE en reglamentar la ley de pesca artesanal favorece a la pesca ilegal

Pese a la importancia de la Ley 31749 que garantiza la sostenibilidad de los recursos pesqueros y proteger el sustento de miles de familias, una serie de retrasos y contradicciones que son responsabilidad del Ministerio de la Producción (PRODUCE), impiden su total reglamentación, señalaron agrupaciones de pescadores artesanales.

PRODUCE ha incumplido en reiteradas ocasiones los plazos establecidos para la publicación del reglamento completo, señalaron los dirigentes pesqueros.

El titular de PRODUCE, el ministro Sergio González Guerrero, prometió que a fines de septiembre culminaría el proceso de tramitación del reglamento de la Ley 31749.

Por el contrario, en lugar de la aprobación completa del reglamento, los gremios han recibido con malestar la prepublicación de una tercer proyecto, algo no antes visto en el sector, y que califican de intento de boicot y una burla.

La organización Macro Sur de la Pesca Artesanal, que representa a gremios de Arequipa, Moquegua y Tacna, y ha recibido la adhesión de representantes de pescadores del norte, expresó su rechazo a las maniobras de PRODUCE para cumplir con reglamentar la Ley 31749.

“Exigimos que dejen de pasearnos y de hacerle el juego a la ilegalidad y a la depredación de nuestros recursos pesqueros. No tengan miedo. Cumplan con su deber de reglamentar en su totalidad la Ley 31749. No sigan burlándose de nosotros”, expresaron en un comunicado

Según los gremios de los pescadores artesanales, la tardanza de la reglamentación de la norma favorece los intereses de los pescadores ilegales y de los grupos pesqueros no artesanales.

También señalan que la falta de la reglamentación completa ha generado un clima de incertidumbre y ha permitido que continúen las prácticas ilegales de pesca, como la pesca mecanizada dentro de las tres millas y el uso de redes no selectivas.

“No sigan prometiendo lo que no van a cumplir, no sigan siendo cómplices de quienes no cumplen la ley y vienen destruyendo a la pesca por su irresponsabilidad y codicia”, señalaron los gremios.

De acuerdo con los expertos, la carencia de una reglamentación completa de la Ley 31749 propicia un mayor desorden en las actividades pesqueras, alentando la pesca ilegal y poniendo en riesgo la sostenibilidad de los recursos marinos.

Además de la inmediata reglamentación de la ley, los pescadores artesanales demandan al gobierno la habilitación del Sistema de Seguimiento Satelital para combatir la pesca ilegal por parte de las embarcaciones de cerco mecanizado, que siguen pescado cerca de la orilla, así como el fortalecimiento de la fiscalización y la apertura a un diálogo constructivo que permita encontrar soluciones sostenibles para el sector.

Para los gremios representados por la organización Macro Sur de la Pesca Artesanal, la demora en la reglamentación de la Ley 31749 es una expresión clara de la falta de compromiso del gobierno con la protección de los recursos pesqueros y el bienestar de los pescadores artesanales.