El último domingo 22 de diciembre, Atlético Nacional se consagró campeón de la Liga BetPlay, una semana después de ganar la Copa Colombia, tras derrotar 2-0 a Deportes Tolima en la segunda final del Torneo Finalización. Alfredo Morelos y Andrés Román fueron los artífices del triunfo al anotar los goles que permitieron que Los Verdolagas conquistaran su título número 18 a nivel local. Uno de los que jugó en esta definición fue Pablo Ceppelini, quien ingresó en los últimos diez minutos. El futbolista charrúa es uno de los que interesa en Alianza Lima para la Liga 1 Te Apuesto 2025.

Pablo Ceppelini fue oficializado en la Máquina Verde en enero del 2024 y tiene contrato con ese club hasta el 31 de diciembre, por lo que deberá negociar su continuidad o analizar una salida. En una entrevista para Win Sports tras finalizar el partido, el futbolista uruguayo fue consultado por su futuro.

¿Qué dijo Pablo Ceppelini sobre su futuro?

Ceppelini aseguró que actualmente se encuentra en conversaciones para poder seguir en Atlético Nacional, ya que está dispuesto a quedarse. Sin embargo, precisó que si se tiene que ir, lo hará por la puerta grande.

"Se formó un grupo hermoso que se hizo muy fuerte. Conseguimos dos títulos ansiados y ahora estamos celebrando. De verdad que este país me ha acogido muy bien, es una buena cultura, el cómo me tratan, me siento en mi casa, la verdad que me siento muy cómodo acá", dijo e un comienzo.

"Yo estoy hasta este diciembre, vamos a ver qué pasa. Estamos ahí en conversaciones con Fermán y con el presidente. Ojalá todo llegue a buen puerto. La verdad que uno se quiere quedar, pero si uno se tiene que ir, se va por la puerta grande y si me toca quedarme, redoblar esfuerzos para seguir manteniendo al club en lo más alto", agregó.

¿Cómo le ha ido a Pablo Ceppelini con Atlético Nacional en el 2024?

Pablo Ceppelini llegó a Atlético Nacional en enero de 2024. Durante la temporada, el mediocampista de 33 años jugó un total de 38 partidos en la Liga BetPlay (14 en el Torneo Apertura y 24 por el Torneo Finalización). En estos encuentros, anotó 2 goles y brindó 6 asistencias.

¿Cuál es el valor actual de Pablo Ceppelini?

De acuerdo a Transfermarkt, portal especializado en base de datos, Pablo Ceppelini posee una cotización actual de 400 mil euros, uno de los valores más bajos de su carrera.