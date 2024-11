Del Castillo admitió que intervino en el retiro del oro de Peter Ferrari guardado en Hermes

El abogado Manuel del Castillo Hernández confirmó a La República que participó en el retiro de los 99,843 kilos de oro que pertenecieron a Peter Ferrari, quien falleció en 2020 cuando era investigado por encabezar una organización criminal dedicada a la compra y exportación de mineral aurífero de origen ilegal y al lavado de activos.

El metal se encontraba almacenado en un establecimiento de la empresa de caudales Hermes, en Chorrillos. Del Castillo afirmó que intervino en representación de Giovanni Passano Vásquez, hijo del exempleado de Peter Ferrari, Mario Passano Gamarra. Según las autoridades, la Compañía Minera Sumaj Orkro, donde trabajaba Mario Passano, era una empresa de fachada que administraba su primo, David Miranda Pando.

En una extraña operación, por decir lo menos, Sumak Orkro transfirió a Mario Passano sus derechos sobre los 99,843 kilos de oro que estaban guardados en Hermes. Luego, Mario Passano heredó a su hijo Giovanni Passano Vásquez el 90% del cargamento de metal aurífero y el 10% a su abogado Alberto Escudero Lozano.

Sin embargo, ni Giovanni Passano ni Alberto Escudero no pudieron retirar de Hermes porque la compañía de transporte de caudales reclamaba el pago de S/4 millones por el almacenaje.

Es en este punto en el que aparece Manuel del Castillo Hernández como abogado de Giovanni Passano Vásquez, hijo del exempleado de Peter Ferrari. En términos prácticos, pagaron S/1 millón de soles por el retiro de un cargamento que costaría hoy en el mercado más de S/32 millones de soles.

Passano pagó S/1 millón para retirar los 99,843 kilos de oro que fueron de Peter Ferrari y que hoy cotizaría más de S/32 millones. Foto: La República

Chamba es chamba

“A mí, Giovanni Passano Vásquez me buscó por un tema que tenía con Hermes, que se negaba a entregarle los 99 kilos que se encontraban almacenados en una de sus bóvedas, pese a que existía un mandato judicial que disponía la entrega inmediata del oro”, explicó Manuel del Castillo a este diario.

“Cuando Giovanni Passano fue a retirar la carga del oro, Hermes le dijo que tenía que pagar 4 millones de soles por concepto de almacenaje, desde el 2014 hasta el 2022. Y como no se pusieron de acuerdo, Giovanni Passano y el abogado Alberto Escudero Lozano iniciaron una demanda contra Hermes en la vía civil”, apuntó Del Castillo.

Según el abogado, el 18 de octubre del 2023, la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima falló a favor de Giovanni Passano y ordenó pagar a Hermes S/1 millón, de los S/4 millones que originalmente exigía la empresa de caudales. Al final, el 17 de julio de 2024, los 99,843 kilos fueron retirados con orden judicial por Giovanni Passano con ayuda de Manuel del Castillo.

Sin embargo, la empresa Hermes negó que se haya iniciado una demanda en su contra y aclaró que el pago por concepto de almacenaje fue fijado por el 1er juzgado civil transitorio de Lima y confirmado por la Tercera Sala Civil de dicha jurisdicción, en el marco del proceso que restituyó la propiedad del oro.

Hermes, afirmó que actuó de acuerdo a lo dispuesto por las autoridades judiciales.

El abogado Manuel del Castillo asegura que el oro tiene origen legal, pero la Policía de Lavado de Activos dice que no, que perteneció a una empresa de fachada de Peter Ferrari. Foto: La República

Papelito manda

Cuando La República le indicó a Manuel del Castillo que según inteligencia de la Policía de Lavado de Activos, los 99,843 kilos de oro son de origen ilegal, el abogado negó la afirmación.

Como reportó este diario, el 9 de enero del 2018, las autoridades de los Estados Unidos (DEA, FBI e IRS) dieron cuenta de que Peter Ferrari lideraba una organización criminal que exportaba oro de origen ilegal. Uno de sus principales compradores era Kaloti Metals & Logistic, una empresa basada en Miami. Por intermedio de la empresa de fachada Sumaj Orko, Ferrari vendió los 99,843 kilos a Kaloti. Pero luego de un reclamo por falta de pago, por mandato judicial, Sumaj Orko recuperó el oro y terminó en manos de Giovanni Passano.

La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos intentó incautar el cargamento. Cuando lo hizo, el metal estaba todavía a nombre de Kaloti. Lo que no quiere decir que su origen era legal. Manuel del Castillo señaló lo contrario.

“¿Cómo va a ser ilícito el origen del oro? Desde 2015 en adelante, la Fiscalía de Lavado de Activos no ha hecho nada adicional a lo que hicieron en aquella oportunidad, cuando pretendieron incautar la mercadería.

“En esa oportunidad, el fiscal Ernesto Chávez (Rodríguez), con el afán de pretender incautar los 99,843 kilos de oro, se fue a otro distrito judicial en Lima sur, cosa que no es muy regular, y obtuvo la medida cautelar. Pero esa medida fue revocada finalmente”, recordó Del Castillo.

La empresa Kaloti compró los 99,843 kilos de oro al primo y cómplice de Peter Ferrari, David Miranda, y este los guardó en el almacén de Hermes a nombre de la compañía norteamericana, por lo que se salvó de la incautación. Foto: La República

La fiscalía no decide

Conforme a la versión del abogado Manuel del Castillo Hernández, se le informó a la Fiscalía de Lavado de Activos sobre el trámite judicial seguido por Giovanni Passano para conseguir recuperar el oro que estaba almacenado en Hermes.

“A esa misma fiscalía durante todo el procedimiento civil, se le informaba constantemente cuáles eran los avances del proceso de los 99,843 kilos de oro. Pero nunca tomaron ninguna acción. Ni siquiera la Procuraduría de Lavado de activos dijo ni pío”, informó Del Castillo.

El abogado también señaló que después que la Sala Penal revocó una medida cautelar de incautación del oro contra Sumaj Orkro y Kaloti, tampoco se pronunció.

“Hasta el momento, ni la Fiscalía ni la Policía de Lavado de Activos han podido establecer si los 126 kilos de oro incautados el 2014, y de dónde provenían los 99,843 kilos de oro que pretenden penalizar, no se ha podido determinar si es de origen ilícito”, indicó.

“El señor Giovanni Passano ha recibido un litigio sobre un producto absolutamente lícito”, resaltó .

El despacho de la Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo del fiscal Lizardo Pantoja Domínguez, confirmó que la investigación contra los miembros de la organización de Peter Ferrari continúa en curso, pero no quiso hacer comentarios sobre el retiro del cargamento de oro que estaba en Hermes, ni sobre la venta del mismo por parte de Giovanni Passano Vásquez.

Hasta este año, Kaloti Metals & Logistics, la empresa que le compraba el oro a Pedro Pérez Miranda, o Peter Ferrari, bregó por recuperar su mercancía dorada. Pero le ha ido muy mal.

En septiembre de este año, el abogado Manuel del Castillo y su cliente Giovanni Passano salieron del país el mismo día. Passano fue quien se quedó con el 90% del oro almacenado en Hermes. Foto: La República

Origen bajo sospecha

Kaloti denunció al Estado del Perú por vulnerar el Tratado de Libre Comercio con EE. UU., ante el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, por sus siglas en inglés), por haberle incautado el oro que había comprado a Peter Ferrari, entre 2013 y 2014. Kaloti reclamaba una compensación de US$154 millones. El 17 de mayo último, el Ciadi rechazó la pretensión de Kaloti y le ordenó pagar US$3,5 millones por gastos legales y US$367.000 por otros costos.

Las autoridades sostienen que los 99,843 kilos de oro que David Miranda Pando, el primo de Peter Ferrari, quien manejaba la empresa de fachada Sumaj Orkro, vendió a la compañía estadounidense Kaloti es parte de un cargamento de 316 kilos que en diciembre del 2013 le fue intervenido a Miguel Rivero Pérez, sobrino de Ferrari. Fue el propio David Miranda quien almacenó en Hermes los 99,843 kilos que le vendió a Kaloti. Pero como este no lo pagó, lo recuperó Giovanni Passano, hijo del exempleado de Peter Ferrari, Mario Passano.

Manuel del Castillo, abogado de Giovanni Passano, manifestó que no sabía a quién ha vendido el oro su cliente.

La República detectó que en septiembre de este año, Del Castillo y Giovanni Passano coincidieron varios días fuera del país. Según fuentes consultadas del ámbito del comercio del oro, Del Castillo ayudó a Passano a vender el oro. Giovanni Passano nunca había salido al extranjero, excepto a España. Del Castillo partió con destino a Ecuador. Ambos en la misma fecha, el 23 de septiembre.

“No participé en ninguna venta, porque yo viajé al Ecuador por un tema de trabajo y con mi familia. Me fui a Galápagos. Y en ningún momento coincidí con Giovanni Passano”, respondió Manuel del Castillo.

“Yo no tengo absolutamente ninguna participación y relación con Peter Ferrari ni tampoco lo he conocido. No tengo nada que ver con su entorno próximo ni lejano”, reiteró Manuel del Castillo. Para el abogado, la legalidad del oro que retiró de Hermes se sustenta en la decisión judicial que rechazó un pedido de incautación, cuando la mercancía estaba a nombre de Kaloti. Pero ese fallo no certifica que los 99,843 kilos tienen origen legal.

“Ese oro vinculado a Peter Ferrari proviene de la minería ilegal, por lo tanto, sigue siendo oro ilícito, así haya pasado de un dueño a otro y a otro”, señaló un oficial de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) de la Policía Nacional.