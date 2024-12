Cine: Así se vivió la premiere y alfombra roja de 'Sonic 3' en Perú

El esperado estreno de “Sonic 3: La Película”, llegó a Perú con una avant premiere donde alrededor de 500 fanáticos, tanto adultos como niños, se reunieron en la sala Xtreme de Cineplanet Mall del Sur. Los asistentes, muchos de ellos disfrazados de los personajes favoritos del universo de Sonic, disfrutaron de una experiencia única antes de que la película llegara a los cines el miércoles 25 de diciembre.

Al avant premiere también asistió el mismísimo Sonic y se encontró con Nelly Rossinelly, integrante del programa "El Gran Chef", Jane Yogi, la popular “señora Li” de la serie peruana 'Al fondo hay sitio', además del hijo de Pedro Loli y los pequeños de la periodista de Latina, Alicia Reto, entre otros personajes.

“La película es muy buena para mí se ha convertido en la mejor triologia. Mi hijo la ha disfrutado como no tienen idea. Las nuevas incorporaciones de personajes, me encantaron porque me tuvieron conectada a la historia. Jim Carrey, está en su mejor momento”, dijo Nelly Rossinelly, también llamada como 'la mamá de los pericotitos'.

Los fans peruanos de Sonic que participaron del avant premiere, no solo demostraron mucho entusiasmo y algarabía al ser los primeros en ver la saga, sino lucieron trajes alusivos a sus personajes favoritas. Asimismo, portaron souvenirs, máscaras y atuendos durante la gala cinematográfica. Los asistentes también tuvieron oportunidad de apreciar una pequeña exposición de juguetes, pintarse la cara y participar en videos juegos inspirados en el personaje de Sonic





Luisito Comunica 'Sonic'

Por otro lado, Luisito Comunica quien da la voz a Sonic en la versión hablada al español, comentó en una entrevista para Paramount Pictures Perú que si Sonic viniera a Perú, “le hubiera fascinado Puno”… “imagínate verlo en Perú, corriendo por Machu Picchu, trepándose a una llama, acariciando a una alpaca, vestido así tradicionalmente, me hubiera encantado".

“Sonic 3: La Película” estará disponible en cines desde el 25 de diciembre, tanto en versión 2D como en 3D, y podrá verse en las salas XD y 4DX en su versión doblada y subtitulada.