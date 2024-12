Usyk vuelve a vencer a Fury y sigue reinando en los pesos pesados

Siete meses después de su primera victoria, el boxeador ucraniano Oleksandr Usyk batió de nuevo al británico Tyson Fury por una decisión unánime de los jueces este sábado en Riad y conservó así sus cinturones mundiales de los pesos pesados.

A sus 37 años, Usyk impuso su ritmo en la pelea y alcanzó en repetidas ocasiones a Fury con su crochet izquierdo. Los jueces le dieron la victoria a los puntos, por 116-112, y el ucraniano se mantiene invicto en los 23 combates que ha disputado.

"Él es un gran boxeador, así que esto es algo espléndido. Los 24 asaltos [entre los de la pelea de mayo y la de este sábado] contra él han sido algo increíble en mi carrera", valoró Usyk después de su triunfo.

No hubo por lo tanto relevo en el trono de los pesos pesados, donde Usyk conservó los tres cinturones que ponía en juego, los de la Asociación Mundial (AMB), el Consejo Mundial (CMB) y la Organización Mundial (OMB) de Boxeo.

En el combate entre ambos en mayo, también en la capital saudita, Usyk se convirtió en el campeón indiscutido al conseguir los cuatro cinturones de la categoría, siendo así el primer campeón absoluto de los pesos pesados en 25 años, desde Lennox Lewis en 1999.

Desde entonces, cedió sin combatir el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) al británico Daniel Dubois y por eso eran tres y no cuatro los cinturones en liza en el ring de Riad.

En mayo, Fury, de 36 años y que llegó a este combate de revancha con 25 kilos más que su adversario, había sufrido la primera derrota de una carrera llena de altibajos por episodios de depresión y problemas con las adicciones. Ahora registra la segunda, frente al mismo rival.

- De menos a más -

También como hace siete meses, la pelea se decidió a los puntos, por decisión de los jueces después de los doce asaltos.

Fury había entrado en el ring con la canción de Mariah Carey "All I want for Christmas is you" y con un atuendo rojo y blanco que le asemejaba a un Papá Noel con guantes de boxeo.

Pero todo resquicio navideño se quedó en los préambulos y los dos púgiles brindaron, como en mayo, una batalla a la altura de las expectativas generadas.

Como en el primer combate, 'Gypsy King' Fury comenzó muy agresivo y fue el primero en hacer daño con sus puños, llevando la iniciativa.

Pero también como en mayo, Usyk fue de menos a más. En el cuarto 'round' ya conectó dos directos de izquierda que alcanzaron en el rostro a Fury, lo que le hizo ganar confianza.

En los últimos asaltos Usyk sí que estuvo más incisivo, para dejar a los jueces una decisión que disgustó visiblemente a Fury.

"Hubo un poco de espíritu navideño allí. Recibió un pequeño regalo de Navidad", se lamentó el británico.

"Pensé que había ganado las dos peleas, pero ahora tengo dos derrotas en mi historial. No hay mucho que pueda hacer al respecto", agregó Fury, con un ojo amoratado.

- Símbolo nacional -

Usyk se ha convertido en un símbolo nacional para Ucrania y uno de los primeros en felicitarle por esta nueva victoria fue el presidente de su país, Volodimir Zelenski.

"Conservando los cinturones de campeón, Oleksandr prueba cómo somos los ucranianos y que no abandonaremos lo que nos pertenece", celebró Zelenski en Telegram.

"Sean cuales sean las dificultades, ganaremos. Ya sea en el ring, en el campo de batalla o en la arena diplomática", apuntó.

El alcalde de Kiev, el excampeón de boxeo Vitali Klitschko, también compartió su alegría por el éxito de su compatriota.

"¡Felicidades, Oleksandr! La victoria de hoy no es solo tuya. ¡Es el triunfo de Ucrania!", se entusiasmó.

- Acusaciones de 'sportwashing' -

Arabia Saudita, primer exportador mundial de petróleo, invierte masivamente en el deporte para mejorar su imagen, por lo que a menudo es acusado de 'sportwashing', es decir, utilizar el deporte para desviar la atención sobre su balance en materia de derechos humanos.

Pese a las críticas, el país se está convirtiendo en la capital incontestable del boxeo mundial, a base de golpes de talonario y de producciones dignas de Hollywood.

La apuesta deportiva de Arabia Saudita se extiende a otras disciplinas. Este mismo mes se oficializó por ejemplo que será la sede del Mundial de fútbol de 2034, que será el mayor evento nunca antes organizado en ese país.

