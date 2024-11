A pesar de su decisión de no continuar en la política, Salvador del Solar manifestó sentirse orgulloso de haber servido a su país como primer ministro y agradecido por la experiencia, aunque su pasión es el arte. Foto: composición LR/difusión

A pesar de su decisión de no continuar en la política, Salvador del Solar manifestó sentirse orgulloso de haber servido a su país como primer ministro y agradecido por la experiencia, aunque su pasión es el arte. Foto: composición LR/difusión

En recientes declaraciones, el exjefe del Gabinete Ministerial y reconocido actor Salvador del Solar afirmó que no tiene intenciones de postular a la presidencia o al Congreso en las elecciones generales de 2026. Con este anuncio, el exministro de cultura puso fin a las especulaciones sobre su posible regreso a la política, luego de haber sido una figura importante en el gobierno de Martín Vizcarra, donde se desempeñó como Presidente del Consejo de Ministros (PCM) durante varios meses en 2019.

¿Qué razones llevaron a Salvador del Solar a alejarse de la política?

Salvador del Solar explicó que su alejamiento de la política se debe al gran esfuerzo que le tomó reincorporarse a su carrera actoral después de su rol como presidente del Consejo de Ministros en 2019. Aunque agradece haber servido al país, Del Solar afirmó que el retorno a su actividad artística, en la cual ha trabajado durante más de 30 años, fue difícil. Por ello, ahora prefiere enfocarse plenamente en su carrera actoral y no participar en política.

“Estoy muy agradecido de haber podido servir a mi país, me ha costado mucho reintegrarme luego a mi actividad artística, en la que tengo más de 30 años y es en donde yo quiero continuar. No tengo planes de participar en política”, declaró al programa Ampliación de Noticias, en RPP.

Del Solar recordó que el fallo del Tribunal Constitucional ratificó la constitucionalidad de la disolución del Congreso en 2020. Foto: difusión

¿Cómo justificó del Solar la disolución del Congreso en 2019?

Del Solar defendió la constitucionalidad del cierre del Congreso, alegando que el acto fue ratificado por el Tribunal Constitucional en enero de 2020. Aclaró que el nuevo Tribunal Constitucional, aunque no compartió los criterios de la disolución en 2023, no consideró el acto como inconstitucional. Según Del Solar, el caso ya fue juzgado y no puede ser revisado, subrayando que la decisión contó con la autorización del Consejo de Ministros para presentar una cuestión de confianza ante el Congreso en 2019.

¿Qué piensa Salvador del Solar sobre el actual panorama político?

Salvador del Solar criticó el actual panorama político en Perú, señalando una combinación de intereses particulares que afectan la atención a problemas urgentes. A pesar de su distanciamiento de la política, aseguró que no renunciará a sus derechos ciudadanos y continuará alzando su voz cuando perciba que estos son vulnerados. Asimismo, se mostró preocupado por la falta de atención a la criminalidad y la informalidad en las decisiones políticas, argumentando que la defensa de intereses particulares afecta a la población en general.

Durante su comparecencia ante la Subcomisión, Del Solar percibió una falta de interés genuino en sus argumentos. Foto: difusión

¿Qué dijo Salvador del Solar sobre su participación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales?

Durante su intervención ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Salvador del Solar señaló que percibió una falta de interés por parte de los parlamentarios en sus argumentos jurídicos. También indicó que había dos posibles explicaciones, una falta de comprensión de los fundamentos constitucionales o una intencionalidad política detrás de las acusaciones.

Por otro lado, del Solar sugirió que se busca resolver el asunto por conveniencia política y no con base en hechos o argumentos jurídicos sólidos, lo que, a su juicio, refleja una politización del proceso.