Dina Boluarte: “La asamblea constituyente es un pretexto para seguir bloqueando carreteras”

Tras ser consultada acerca de los pedidos en las manifestaciones que azotan al país, la presidenta Dina Boluarte aseguró que los ciudadanos que exigen al Gobierno una nueva Constitución están siendo engañados: no es tarea del Ejecutivo, indicó. Asimismo, les recordó a los participantes abocados a las calles que, con el adelanto de elecciones, todos se irían. “No hay por qué estar polarizando más al país. Trabajemos en esa unidad amplia que el país necesita”, resaltó.

¿Qué dijo Dina Boluarte sobre las manifestaciones?

“Cuando el estado de derecho se sostiene en sus instituciones, mal o bien, pero democráticamente, tenemos que respetar esa institucionalidad y una de ellas es el Congreso. (...) Cuando dicen ‘cierren el Congreso’, no se puede cerrar por arte de magia el Congreso porque sería ponernos al margen de la ley. Lo que va a suceder con el adelanto de elecciones es que este Congreso se va a ir, nos vamos a ir todos”, sostuvo la mandataria.

Agregó que “el cierre del Congreso es un pretexto para seguir tomando carreteras, para seguir bloqueando caminos” , y extendió un pedido: “Por favor, queremos trabajar en paz y los hermanos del sur del Perú están clamando ya no más bloqueos de carreteras, quieren trabajar para poder reactivar sus economías”.

¿Qué dijo Dina Boluarte sobre la asamblea constituyente?

Con respecto a la asamblea constituyente, la actual jefa de Estado indicó que “también es un pretexto para seguir bloqueando carreteras, para seguir quebrantando la institucionalidad en el país”.

“Un tema de la asamblea constituyente y nueva Constitución no es de la noche a la mañana, hermanos y hermanas del sur del Perú, es un trabajo que tiene que hacer la misma población. Ustedes que están allí, ustedes organícense para que puedan tener esa asamblea constituyente, no corresponde a Dina Boluarte, no corresponde al Ejecutivo. Los están engañando cuando dicen que es Dina Boluarte la que tiene que resolver el tema de la asamblea constituyente. Eso no es cierto”, concluyó.