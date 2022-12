Pedro Cateriano: Nos guste o no, Boluarte ha accedido al poder por el mecanismo de sucesión constitucional

René Gastelumendi conversó con Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, para analizar la toma de la presidencia de Dina Boluarte, en el marco de las últimas protestas desatadas en distintas partes del país.

En primer lugar, Gastelumendi mencionó las acusaciones de diversos ciudadanos acerca de que se está “terruqueando” a las personas que protestan

“Se han detectado a personas que pertenecieron a Sendero Luminoso, MRTA y al Movadef, que han participado en estos actos de violencia. Será tarea de la justicia determinar las responsabilidades de ley. Pero en términos generales, la protesta es un derecho constitucional”, sostuvo.

Asimismo, aseveró que Dina Boluarte asumió al cargo por una sucesión constitucional.

“Nos guste o no, estemos de acuerdo o no, la presidenta Boluarte ha accedido al poder, mediante el mecanismo de la sucesión constitucional, como consecuencia de un golpe de Estado que emprendió el expresidente Castillo y que falló. Pero esta es la realidad”, manifestó.

Por otro lado, también comentó la solicitud de algunos ciudadanos de que se disuelva el Congreso.

“Hay un sector de la izquierda radical que pide la disolución del Congreso, que sea disuelto inmediatamente. Eso no es posible, no hay democracia sin parlamento. Nos guste o no, este parlamento también fue elegido y ahora tiene la difícil tarea de apoyar legislativamente el adelanto de elecciones con reformas políticas (...) Lo que tenemos que intentar es salir de este laberinto dramático y vergonzoso”, arremetió.