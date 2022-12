Bermejo niega versión de ministro Otárola de azuzar protestas en Ica: Fue un viaje familiar planeado

El congresista Guillermo Bermejo negó la versión del ministro Alejandro Otárola en la que lo acusó de azuzar las protestas que se vienen suscitando en Ica. En esa línea, el parlamentario catálogo de “absurda” la hipótesis que tiene el Gobierno de Dina Boluarte en su contra y denunció que le estuvieron haciendo reglaje en su último viaje.

En declaraciones con la prensa, Bermejo Rojas explicó el orden cronológico de su viaje a la mencionada región —que se dio antes de iniciarse las protestas— y cómo se enteró del fallido golpe de Estado perpetuado por el vacado expresidente Pedro Castillo.

“En ese momento, nosotros estábamos en semana de representación, y pensaba no venir. Yo tenía audiencia en la mañana y luego me enteré, como la mayoría de peruanos, lo que había sucedido con el mensaje del presidente. Yo tenía planeado irme a Ica el día siguiente por dos motivos: hay una fábrica de cerámicos que se está trabajando hace un tiempo y yo he presentado una ley de industrialización, esos temas me jalan. Entonces, aproveché para llevarme a mi familia, mi esposa y mis hijos. Tengo todo para probarlo, las fotos y todo”, contó el legislador de Perú Democrático.

Asimismo, Bermejo reveló que, al segundo día de su estadía en Ica, recibió una llamada de Dina Boluarte acusándolo de azuzar a los manifestantes en su contra.

“Al día siguiente, la señora Dina Boluarte me llama desde las 6.00 a. m. para hablar conmigo. Me dice: ‘tú estás en Ica, me han dicho que estás azuzando a la gente en mi contra´. Yo le dije: ‘eso es imposible, estoy con mi familia´. Ese viaje yo lo tenía planificado con semanas de anticipación para ver esa fábrica y, de paso, como era feriado, llevarme a mi familia”, detalló el congresista.