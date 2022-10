Pedro Castillo en la OEA: invocan a respetar los mandatos electos en democracia

Eligiendo abordar como tema primordial la lucha contra la desigualdad y la discriminación, ayer el presidente Pedro Castillo inauguró la 52ª jornada de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, tomó el tema principal escogido como un buen gesto y lo destacó en su discurso inaugural, antes de la intervención del presidente Castillo. “Sentirse superior a una persona es el sentimiento más infame de todos cuando se transforma en un problema estructural. El problema es más grave porque se está validando la injusticia. Las sociedades injustas son sociedades fracasadas”, dijo Almagro al iniciar su ponencia ante las 32 delegaciones de América Latina y el Caribe, presentes en el Centro de Convenciones.

Asimismo, se refirió a la crisis democrática y la ola de violencia que hay en nuestro continente. “La existencia de dictaduras, los atentados contra periodistas, la seguridad alimentaria, la carencia del sistema de pesos y contrapesos son realidades que afectan a nuestras desigualdades, y esto es la realidad”, remarcó.

La sesión de la asamblea de la OEA en Perú se da en una coyuntura de crisis política en la que el Poder Ejecutivo y el Legislativo no encuentran puntos de consenso y en la que la oposición planea, de manera constante, estrategias para destituir al mandatario Castillo, debido a las investigaciones que pesan sobre su gobierno por presuntos actos de corrupción.

Almagro, respecto a la continuidad de los Gobiernos elegidos en esta región, fue contundente. “Los mandatos constitucionales deben ser respetados. La democracia es la única solución. Le debe dar solución a la gente. Debemos ser capaces de darle a nuestra democracia las mejores soluciones”, sostuvo.

Participación. La asamblea contó con la presencia de 32 delegaciones de América Latina y el Caribe. Foto: difusión

América Latina y el Caribe afronta un periodo de división y confrontación. Almagro, por eso, lo lamentó y, a su vez, invocó a resolver esta crisis con un trabajo conjunto entre los países que integran la OEA.

“Nuestra economía está paralizada. Tenemos que salir de este ciclo. Tenemos que encontrar el camino a la paz. Nuestro hemisferio es el más violento del mundo, a pesar de acoger a una pequeña parte de la población. Tenemos la tercera parte de homicidios en nuestro hemisferio, y eso retrasa nuestro desarrollo. Nuestro objetivo debería ser mantener la paz. Para que pueda haber un desarrollo, debemos educar a nuestra próxima generación de niños. Si no luchamos contra las violaciones de derechos humanos, no estamos luchando por la paz. Tenemos que encontrar soluciones para saber cómo responder cuando hay este tipo de situaciones”, expresó.

Intervención de Castillo

Acabada la ponencia del secretario general de la OEA, tomó la palabra el mandatario Pedro Castillo.

“Quiero destacar que esta asamblea se haya propuesto abordar, de manera prioritaria, la lucha que nos toca librar. Unidos contra la desigualdad y la discriminación, tales fenómenos no solo persisten, sino que se extienden y profundizan en nuestro continente a partir de fallas. Además, socavan nuestro sentido de pertenencia común y socavan nuestra democracia como sistema político. Pero, sobre todo, la desigualdad y la discriminación”, aseguró.

Estos dos problemas que afronta la región —la desigualdad y la discriminación—, según el presidente, tiene raíces históricas. “La desigualdad de ingresos o por pertenencia cultural o inequidad de género converge con el acceso desigual a los servicios básicos”, enfatizó.

El mandatario también se refirió a la crisis de fertilizantes, un dilema que su gestión no ha podido resolver hasta ahora, porque el Ejecutivo fracasó en tres oportunidades en la compra de urea. Ante la comunidad internacional, Castillo no pudo evitar referirse a este tema. “Otros factores de coyuntura como la grave crisis económica, el encarecimiento de la energía y los fertilizantes agravan las brechas que en nuestra región son las más desiguales del planeta. Hay suficiente evidencia de los peligros que implica para nuestra sociedad la concentración de la riqueza en pocas personas cuando millones no tienen nada”, refirió.

Castillo planteó reforzar las bases de la economía para hacer frente a la crisis mundial. “Es que necesitamos superar las enormes brechas sociales que desató la pandemia, reafirmando como derechos fundamentales la salud, el trabajo, la vivienda y la educación (...) Debemos seguir con los convenios de seguridad social para llevar a cabo estas tareas en muchos países, ampliar nuestra base tributaria combatiendo la evasión. Necesitamos robustecer nuestras economías. Economías más sólidas deben traducirse en bienestar.

Y para finalizar recordó que “somos un continente de todas las sangres”. “Que ser diferentes no sea un obstáculo para mantenernos unidos, es momento de aceptarnos todos. Yo tengo fe de que los pueblos de América podemos luchar juntos contra la desigualdad y la discriminación”, puntualizó y abandonó el estrado, aplaudido, para estrechar la mano a Almagro.

Disturbios. Los mismos que denunciaron fraude electoral en 2021 protestaron contra la OEA.Foto: Félix Contreras/La República

Así comienza este periodo de sesiones de la OEA en la capital que culminará con la Declaración de Lima, una serie de compromisos suscritos con base en los acuerdos de estos días entre las diferentes delegaciones.

Esto también recogerá las observaciones de distintas organizaciones ciudadanas que también tendrán voz.

Diálogos previos

Temprano, el presidente Castillo y Almagro estuvieron en una sesión con diversos representantes de la sociedad civil. “Los aliento a seguir participando y proponiendo ideas de acción y continuar fiscalizando el accionar de los Estados. Quiero resaltar el rol de la sociedad civil y más aún los dirigentes de base en la defensa de los derechos humanos y la democracia”, destacó el jefe del Estado.

En dicha sesión participaron representantes de los trabajadores, como Paola Aliaga, de la Confederación Sindical de las Américas; la exministra Cayetana Aljovín, en representación de la Confiep; y la excongresista Ana María Choquehuanca, de Pyme Perú. Todas ellas, cada una con su visión particular de las necesidades de la ciudadanía y de los caminos para resolverlas, deliberaron las principales demandas de los trabajadores y de los empresarios afectados por la crisis sanitaria y económica que dejó secuelas que aún no sanan.

El rol de los trabajadores y las empresas

En la asamblea, Paola Aliaga, de la Confederación de Trabajadores del Perú, reconoció que el decreto supremo emitido por el Gobierno de Pedro Castillo para regular la tercerización laboral es un avance. Sin embargo, lamentó que el Congreso haya puesto en su agenda derogar esta disposición. “Vienen emplazando al Gobierno”, lamentó.

La exministra Cayetana Aljovín, quien participó en la sesión con las organizaciones de la sociedad civil ante la OEA, recalcó que una manera de acabar con la desigualdad es impulsar el crecimiento empresarial. De esa manera, aseguró, se podrá brindar mayores oportunidades a los ciudadanos de menos recursos. “Las empresas promovemos el crecimiento”, dijo.

Diferencias

Por temas de género. En la sesión donde participaron diversas organizaciones de la sociedad civil, durante la mañana de ayer, el salón del Centro de Convenciones estuvo dividido entre las organizaciones feministas y las delegaciones antiaborto.

Reacciones

Paola Aliaga, Confederación Sindical

“El Gobierno ha dotado algunas medidas a favor de los trabajadores. Hace poco implementó un decreto contra la tercerización, pese a ello el jueves (hoy) el Congreso debatirá su derogación”.

Cayetana Aljovín, Confiep

“Naciones Unidas advirtió que el índice de desarrollo humano descendió. En América Latina se retrocedió 12 puntos y aumentaron los casos de anemia y la pobreza”.

Ana Choquehuanca, Pyme Perú

“Como sociedad debemos trabajar juntos para acabar con la desigualdad. Las pymes producimos el 70% del empleo formal. La gran mayoría de empresas somos de base familiar”.

Óscar Vidarte, internacionalista

“La OEA busca luchar contra la discriminación en la Asamblea General que se celebra en el país y la DBA sale nuevamente con la cantaleta de la ideología de género”.

Harold Forsyth, embajador en la OEA

“En la OEA y en Naciones Unidas, el Perú vota consistentemente condenando a Nicaragua. Y en esta Asamblea General del Perú es un copatrocinador de condena al régimen nicaragüense”.