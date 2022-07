Sutep inicia acciones en defensa de la Derrama Magisterial

El decreto supremo 009-2022-Minedu, que modifica el estatuto actual de la Derrama Magisterial, es considerado una aberración jurídica por el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), Lucio Castro.

El dirigente explica que la norma legisla sobre una persona jurídica de derecho privado, situación que infringe la Constitución. Refiere que esta es una apreciación no solo del Sutep sino de abogados y de gente vinculada al movimiento social, como la Confiep, porque la medida tomada por el Gobierno significa una alerta para toda entidad privada.

Teniendo en cuenta que es una acción ilegal, el sindicato ha decidido impulsar distintas acciones legales.

“La presentación de una acción popular como Sutep, porque estamos ante una norma reglamentaria que violenta la Constitución. Una denuncia constitucional contra el presidente de la República Pedro Castillo y el ministro de Educación Rosendo Serna. Una acción de amparo que dirigentes del país van a impulsar porque sentimos que nuestros derechos están siendo vulnerados. Una denuncia penal contra el ministro y el presidente porque definitivamente hay un abuso de autoridad”, precisó el dirigente Lucio Castro.

Agregó que estas acciones legales van a ir de la mano con movilizaciones en defensa de los derechos de los trabajadores y también en defensa de la entidad previsional de los maestros del Perú.

Dijo que en el mismo Congreso también hay un proyecto de ley multipartidario que plantea la derogación de esta norma y se vuelva al estado anterior.

“Ya se ha visto a una multitud de maestros que salieron a las calles a expresar su indignación por el comportamiento del Gobierno, por el incumplimiento de sus promesas electorales, la postergación que la educación sigue teniendo y el abuso de autoridad que se traduce en un decreto supremo ilegal”, mencionó tras indicar que si esta situación no cambia, el malestar será creciente y será aún mayor si el 28 de julio el presidente Castillo no dice lo que los maestros quieren escuchar.

Interés político

Lucio Castro refiere que existe un grupo que siempre ha buscado destruir al Sutep y a la Derrama Magisterial, del cual ha sido parte Pedro Castillo con un sindicato que el mandatario legalizó en los primeros días de su gobierno.

Indica que ese sector es minoritario al punto que el mismo Ministerio de Educación reconoce que no son más de 3 mil sus afiliados en un universo de 547 mil trabajadores.

“Son un grupo insignificante, pero están en el gobierno, están en el Congreso de la República. No representan a los maestros pero tienen esos espacios de poder y desde esos espacios de poder están buscando llevar adelante sus objetivos perversos e históricos como son destruir a la Derrama y también destruir el sindicato”, sostiene el máximo dirigente del Sutep.

Por su parte, Luis Muñoz, quien dirigió el sindicato en el año 2003 y pasó por varios cargos hasta el año 2009, rememora que en el 2003 empezó una confrontación con el Conare, que impulsaba Sendero Luminoso, para capturar el Sutep, y una de sus banderas era el tema de la Derrama Magisterial.

Dijo que hay mucha desinformación sobre la Derrama y que el propio ministro de Educación, Rosendo Serna, es el que más lo repite.

“No tiene reparos en repetir el peor argumento del profesor más desinformado, y la mentira más grotesca de los señores de Conare, como que a los dirigentes nos paga la Derrama”, anotó.

Otra desinformación que dijo se está propalando es que no hay transparencia y que el maestro no sabe de su dinero.

“Ahí está, tiene su cuenta personal, el maestro puede ingresar y conocer su rentabilidad”, afirmó Luis Muñoz.

“Quieren intervenir lo que no les compete”

El exdirigente fundacional del Sutep César Barrera manifestó que en diversas oportunidades, no solo legales sino socialmente, han sido rechazados los intentos de capturar la DM.

“El Gobierno ni está enterado de lo que es una institución previsional, lo confunde con un banco, cree que está frente a una AFP. De pronto quiere tratarlo como una caja rural o como cualquier institución financiera. No conoce, sin embargo ataca, golpea y miente.

Por ejemplo, señala que la pertenencia a esta institución previsional es obligatoria para todos los maestros y que una condición es estar afiliado al Sutep. Eso es simplemente o ignorancia o mala fe, o las dos cosas juntas, porque el ingreso o afiliación a esta institución no es obligatoria, es voluntaria. Y el decreto supremo incurre en lo mismo, dice que tienen que intervenir todos los maestros del Perú.

Pero no todos están afiliados y no todos pueden decidir sobre una institución a la que no pertenecen. Empezando por el presidente y los congresistas de la bancada magisterial que siempre exigieron, cuando eran Conare, la liquidación de la DM. Quieren meter las narices donde no les compete porque no están afiliados”.

Reacciones

Luis Muñoz, exdirigente

“Asi como han planteado el proceso de implementación de la norma, conlleva a la desaparición de la Derrama Magisterial, una institución que auxilia al magisterio nacional en mucho”.

César Barrera, exdirigente

“Entre todos los desatinos que comete el Gobierno, este decreto es uno más. Tiene el sello de revanchismo contra el Sutep y el afán de liquidar la Derrama, que viene de años”.