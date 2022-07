Caso Inti y Bryan: decepción por la falsa promesa de Waldemar Cerrón y Pedro Castillo

Los familiares de los heridos y fallecidos en la marcha de protesta contra Manuel Merino la noche del 14 de noviembre del 2020 esperaban, de alguna manera, la decisión del Congreso de archivar el caso. Pero no terminan de comprender cómo los representantes de Perú Libre terminaron votando en contra de quienes habían ofrecido apoyar.

Killa Sotelo, hermana de Inti Sotelo, recuerda que en el año 2021, los familiares y heridos, como Percy Shapiama, se acercaron al despacho del congresista Waldemar Cerrón.

Refiere que Cerrón los hizo esperar cerca de tres horas y ella tenía otra entrevista que no podía dejar porque querían difundir el caso. Decidieron repartirse la tarea. Percy Shapiama se quedó para hablar con Cerrón y Killa salió para la entrevista.

“Cuando llegó Cerrón le prometió a Percy Shapiama el voto del partido. Le dijo: ‘Cuenta con nosotros’. Incluso le dio el número de un abogado. En ese momento pensamos que al menos teníamos el apoyo de este partido. Muy aparte de la promesa que en su momento Pedro Castillo también me hizo de manera personal cuando fui a verlo antes de que sea elegido presidente.

Él ofreció ayudarnos porque dijo que entendía la causa, y que de llegar a la presidencia iba a ver la forma de hacerlo”, revela. Hoy, Killa Sotelo y su familia tienen a Waldemar Cerrón como una persona que no tiene palabra y en la que no pueden confiar.

“Puede estar diciendo algo pero hace otra cosa”, precisa. Y agrega que le decepciona pensar que la justicia tenga que depender de gente como él.

Sabe que se ha concluido con el blindaje de las autoridades que gobernaban en ese momento el país. Pero no se quedarán con las manos cruzadas. Cuenta que el abogado Carlos Rivera está coordinando con los deudos de Inti Sotelo, Bryan Pintado y también con los heridos respecto a una denuncia contra el Estado peruano por permitir que los ataquen y que se vulnere el derecho a la justicia y verdad.

“Sé que va a tardar, lo sabemos. Somos conscientes de que no se va a lograr en un mes, pero vamos a encontrar justicia para que esto no quede en nada, en que ya pasó y fue una noticia más. Costará muchos años, pero lo conseguiremos, siempre decimos que nuestro referente son los familiares de La Cantuta. Lamentablemente en el Perú no hay justicia a pesar de todas las evidencias, a pesar de las investigaciones fiscales, testigos etc. Por eso estamos yendo a instancias internacionales”, sostiene.

El viernes primero de julio, su hermano Pacha Sotelo asistió a una reunión con representantes de la ONU. Ahí dijo que el Congreso ha sostenido que nunca hubo represión, jamás la policía atacó y no se desencadenaron los terribles hechos del 14 de noviembre del 2020.

Esto a pesar de que la misma ONU, Amnistía Internacional, Defensoría del Pueblo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han hecho un informe en el que mencionan que aquella noche se ejerció violencia. “Se ha recalcado ante la ONU que lo hecho por el Congreso es un blindaje total”, indica Killa.

Le preocupa que el informe que blinda a Manuel Merino vaya a influir en la investigación que se le está haciendo a la policía y lo usen a su favor.

Saldrá un documento

“La investigación está en buen camino, pero este informe va a ser un bache grande para nosotros. Preocupa, pero estamos viendo la forma de contrarrestar e ir a las instancias internacionales. Estamos en comunicación con ellas. Dentro de poco saldrá un documento al respecto. Lo estamos preparando muy bien para que no sea rechazado ni objetado”, afirma la hermana melliza de Inti Sotelo.

Oscar Pintado, padre de Bryan Pintado, también manifiesta su decepción por el archivamiento del caso. “Sabíamos que en el Congreso íbamos a tener muy pocas posibilidades de que esta denuncia sea admitida en razón a los partidos políticos que están ahí. Aún así presionamos para que se agende la denuncia contra Manuel Merino. Conversamos con miembros de las bancadas de AP y APP pero no se consiguió nada”, lamentó quien perdió a su único hijo.

La conexión entre Inti y su melliza

Killa Sotelo afirma que fue la conexión entre el mundo terrenal y el mundo espiritual donde estaba su mellizo Inti. “En mis sueños se presentaba. A veces yo era él y preguntaba por qué lloran. Quería comunicarse con nosotros y no había forma. Pusimos una foto de mi hermano, una velita, los accesorios que le gustaban y le contamos en una hoja escrita lo que pasó día a día desde que salió de casa, era una conexión con su alma. Recién hace cinco meses Inti ha dejado de manifestarse”.