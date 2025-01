Montoya culpa a Salhuana por presunta red de prostitución: denuncia manejos de APP y Fuerza Popular en puestos de trabajo

Jorge Montoya acusa a Eduardo Salhuana de no avanzar con las investigaciones en el caso de la presunta red de prostitución. Foto: composición LR

Jorge Montoya acusa a Eduardo Salhuana de no avanzar con las investigaciones en el caso de la presunta red de prostitución. Foto: composición LR

En entrevista para Canal N, el parlamentario Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia, culpó al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana y a la Mesa Directiva de no investigar, ni encontrar a los culpables de la presunta red de prostitución que operaría dentro del Congreso.

"El responsable es el presidente del Congreso y la Mesa Directiva. No significa que porque no sea censurada la Mesa Directiva no sean responsable y tienen que tomar una acción que sea limpia y transparente", precisó Montoya.

Asimismo, añadió que la Comisión de Fiscalización se encarga de fiscalizar los actos de los congresistas, no de empleados del Congreso, por lo que considera que la función de Juan Burgos fue excedida; sin embargo, indicó que si logra encontrar información de utilidad debería pasarla al Ministerio Público para que investigue.

"(Las investigaciones de la Comisión de Fiscalización) han servido para saber cuanta gente ha estado contratada por APP y Fuerza Popular. Eso es interesante para que la población sepa como se maneja el Congreso", alegó.

Honor y Democracia impulsa censura contra Eduardo Salhuana

La bancada de Honor y Democracia presentó este lunes 6 de enero una moción de censura contra el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, tras su polémico viaje a China del 5 al 10 de enero. Este desplazamiento se produce en medio de las investigaciones por una presunta red de prostitución que involucra al Parlamento, en la cual también figura como investigado el exfuncionario Jorge Torres Saravia.

El documento que respalda la moción, actualmente en proceso de recolección de firmas, señala que uno de los motivos para solicitar la remoción de Salhuana es su presunto "incumplimiento de funciones" al no adoptar medidas oportunas para enfrentar la crisis moral que atraviesa el Congreso.

“El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides, ha incumplido sus funciones al no adoptar medidas efectivas frente al escándalo vinculado a presuntas actividades de proxenetismo y contratación irregular en el servicio parlamentario. Además, su inoportuno viaje a la Asamblea Popular Nacional de China afecta el prestigio y la honorabilidad de la institución”, detalla el texto de la moción.

La iniciativa busca cuestionar el manejo de Salhuana ante una crisis que, según los impulsores de la censura, pone en jaque la respetabilidad del Parlamento peruano.