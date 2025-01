El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, se encuentra en medio de serios cuestionamientos tras la denuncia sobre una supuesta red de prostitución que operaría dentro del Legislativo que habría liderado Jorge Torres Saravia, ex jefe de la Oficina Legal y Constitucional. Torres Saravia ha sido relacionado con Alianza para el Progreso, mismo partido al cual pertenece Salhuana, quien además ha sido criticado por su reciente anuncio de un viaje a China, para participar en la Asamblea Popular Nacional que inicia el 5 hasta el 10 de enero, en medio de toda esta polémica.

La República consultó con el ex Oficial Mayor del Parlamento en el año 2003, para conocer su perspectiva acerca de la actual problemática que atraviesa el titular del Legislativo.

Hay congresistas están solicitando la renuncia de Eduardo Salhuana por una posible obstrucción en la investigación contra Torres Saravia debido a que forma parte de APP…

Es el derecho que tienen las bancadas a solicitar la renuncia y el procedimiento regular es censurar al presidente del Congreso y el procedimiento se inicia con una moción. Hasta donde sé es un pedido, pero no se ha concretado en una moción de orden del día para censurar al Presidente.

Las censuras al presidente del Congreso se concretan a través de la mayoría de los votos de los congresistas, no es una mayoría específica como sí ocurre en el caso de censura de gabinete, simplemente es por mayoría simple. Es decir, si hay un voto más a favor de la censura que en contra, el presidente tendría que ser censurado, ese es el procedimiento.

Las bancadas de Bloque Democrático Popular, Bancada Socialista, Renovación Popular, Honor y Democracia y Podemos Perú han firmado un oficio exigiendo el cese inmediato del Oficial Mayor Giovanni Forno, ¿cuál es el proceso?

En el caso del Mayor Oficial del Congreso, quien toma la decisión es el presidente del Congreso (Eduardo Salhuana), que tendría que proponérselo primero a la Mesa Directiva, luego debe consultarse primero en el Consejo Directivo y a partir de esta decisión, el Pleno del Congreso debe convalidar la decisión del Consejo Directivo, ese es el procedimiento regular.

¿Eduardo Salhuana debería renunciar?

Para que renuncie primero hay que determinar si es que existen evidencia que justifique la irregularidad. Hasta donde yo conozco, todo lo que tenemos son indicios no necesariamente probatorios como son acerca del señor Torres Saravia es una persona vinculada a Alianza para el Progreso por el señor César Acuña en el gobierno regional y no se sabe como se propuso su designación como Jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República porque el Oficial Mayor dice no recordar quien se lo propuso.

¿El Oficial Mayor es el responsable de esas designaciones?

Esas designaciones no las hace el Oficial Mayor por su propio criterio, generalmente ocurre porque hay un pedido de algún congresista para que se remueva. Lo normal es que sea el Oficial Mayor, pero como los argumentos que han fluido dejan ver que el Oficial reconoce que hubo un pedido, eso quiere decir que no lo ha hecho de su libre albedrío, no actuó autónomamente, ha actuado porque alguien se lo ha pedido y no se acuerda quien se lo pidió.

Ese supuesto olvido puede ser genuino o puede ser un encubrimiento para no delatar a quien le haya solicitado que lo designen. Los indicios llevarían a pensar que probablemente haya sido alguien de APP, podría haber sido el propio presidente del Congreso, entonces estaría encubriendo al presidente e inmolándose él mismo. Y a partir de ese acto tendría que correr con las consecuencias.

¿Debería reformarse la forma de contratación a estos funcionarios?

Lo que ocurre es que el Estatuto del servicio parlamentario ha quedado en suspenso, con la decisión que impulsó el señor Luis Galarreta, en el año parlamentario 2017-2018. (…) Cuando asume como miembro de la Mesa Directiva por el partido Fuerza Popular, la presidencia del Congreso creyó conveniente dejar en suspenso el Estatuto y sus normas para tener mayor flexibilidad en el proceso de designación de los funcionarios.

Eso es lo que ha venido ocurriendo en particular en la Mesa de la señora Maricarmen Alva, ella empezó con algunas designaciones muy tímidamente, luego el señor Alejandro Soto ha incidido en lo mismo, pero con la mesa del señor Salhuana ya se desató todo y se ha desmantelado la línea de carrera dentro de los puestos de altos funcionarios. Entre 40-50 funcionarios han sido designados por razones de confianza, independientemente de la línea de carrera y de las competencias o experiencias que tengan, razones evidentemente políticas no institucionales.