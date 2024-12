Dina Boluarte acudirá a la Fiscalía el 2 de enero para responder por caso Cofre, aseguró el ministro de Transportes

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, aseguró que la presidenta Dina Boluarte acudirá a la Fiscalía el 2 de enero de 2025 para declarar por el caso Cofre. Recientemente, La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, confirmó la citación luego del mensaje a la Nación de Boluarte, en el que la retaba públicamente a ser investigada.

"Tal cual la presidenta indicó en su mensaje, ella va a asistir. De hecho, ella ha pedido que se le invite, así que ella va a asistir a la Fiscalía tal cual lo mencionó", expresó el ministro en declaraciones para RPP.

La jefa de Estado también estuvo presente en la misma actividad oficial en el distrito de Breña, pero evito referirse sobre el tema y señaló que sus 'detractores están dolidos'. "En estos primeros 8 meses hemos logrado tasas superiores al 5%, regresando así a niveles de crecimiento prepandemia. Estas cifras no son cuestiones del azar o rebotes, como mezquinamente afirman nuestros detractores que están dolidos porque no son parte de este gobierno y no lo serán", expresó.

También se pronunció sobre el pase al retiro de Harvey Colchado

Asimismo, Pérez-Reyes fue consultado sobre la decisión del Ministerio del Interior en pasar al retiro al coronel Harvey Colchado. "Si algún oficial de la policía no está de acuerdo, tiene los procedimientos administrativos para poder plantear la revisión de la decisión. Lo importante es que se han cumplido con los procedimientos administrativos correspondientes", aseguró.

Fiscal de la Nación cita a Dina Boluarte para el 2 de enero

La fiscal Delia Espinoza citó a la presidenta Dina Boluarte para el próximo 2 de enero a fin de de que declare sobre un presunto caso de encubrimiento personal relacionado con Vladimir Cerrón.

"El día jueves temprano firme la resolución ya fijando la fecha para los próximos días para que la señora presidenta sea convocada, para el 2 de enero. Precisamente por un tema de agenda y días de notificación previos, somos muy cuidadosos de los plazos", expresó Espinoza.

Además, respecto al mensaje a la nación de la mandataria, donde cuestionó las investigaciones en su contra, la fiscal de la Nación, dijo: "Yo no estoy en la cabeza de la señora, ella sabrá por qué se ha expresado de esa manera, lo único que nosotros hacemos en continuar con nuestro trabajo, eso es un tema que no tiene mayor importancia, lo importante es que leyes están dando en el Congreso", puntualizó.