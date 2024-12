La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, anunció que al presidenta Dina Boluarte será investigada por un posible abandono del cargo durante el período de recuperación posterior a su intervención quirúrgica. Según Espinoza, la cirugía nasal realizada a Boluarte, sea esta de carácter estético o no, no constituye el motivo principal de la investigación, sino su ausencia en el ejercicio de la presidencia, la cual no habría sido comunicada al Congreso de la República.

Espinoza afirmó que todas las personas tienen derecho a someterse a la intervención que deseen, sea estética o no. No obstante, la fiscal hizo hincapié en la posible ausencia de Boluarte en el cargo: "No se le está investigando por haberse sometido a una cirugía, se le está investigando porque, aparentemente, habría abandonado el cargo presidencial por horas o días, sin justificación y sin haber informado al Congreso, como corresponde. La razón puede ser cualquiera; el tema no es la cirugía. Una persona es libre de hacer lo que desee con su vida y con su cuerpo, pero aquí lo relevante son las horas en que, aparentemente, dejó de ejercer la presidencia", indicó la fiscal.

La fiscal también respondió a quienes señalaron que no era competencia del Ministerio Público investigar a la presidenta Dina Boluarte. Según Espinoza, Boluarte cumple con las características necesarias para ser investigada conforme a la ley: "Es una señora con una función que constituye un cargo de aforada. Por lo tanto, la Fiscalía de la Nación, a cargo de quien habla, sí es competente para investigarla con todas las garantías del debido proceso", aseguró.

Dina Boluarte reta a la fiscal Delia Espinoza a investigarla en un mensaje a la Nación

En un mensaje a la Nación, Dina Boluarte criticó al Ministerio Público por dar cabida a supuestos "escenarios hipotéticos" y versiones mediáticas sin sustento, lo que, según ella, genera perjuicio económico al Estado y afecta la seguridad jurídica. La presidenta lamentó que se "prioricen especulaciones sobre el destino de sus viajes" en lugar de seguir los procedimientos constitucionales requeridos para formular acusaciones contra la jefa de Estado. En ese sentido, Boluarte calificó estas acciones como “historietas” utilizadas en carpetas fiscales que, según ella, carecen de fundamentos sólidos y solo generan gastos innecesarios.

La mandataria hizo un llamado a Delia Espinoza, fiscal de la Nación, para que la convoque a declarar en el marco del caso Cofre. Boluarte señaló que, a pesar de los 79 días transcurridos desde el inicio de la investigación, no ha sido citada para presentar su versión de los hechos. Asimismo, reiteró que las acusaciones se basan en rumores y en “leyendas mediáticas” sin pruebas concretas. “Señora fiscal de la Nación, desde el 22 de noviembre usted tiene la competencia sobre este caso. Llámeme y daré mi declaración”, enfatizó Boluarte, manifestando su disposición para esclarecer los hechos ante las autoridades correspondientes.