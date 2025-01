La sorpresiva rescisión del contrato de James Rodríguez con el Rayo Vallecano ha desatado una ola de reacciones entre los aficionados al fútbol, especialmente en Colombia. El volante colombiano, que llegó a Madrid en agosto de 2024, busca nuevas oportunidades tras un breve paso por el equipo español.

Desde la noticia de su salida, han surgido rumores sobre el interés de Boca Juniors y clubes de la MLS por el talentoso mediocampista. Además, el Junior de Barranquilla ha manifestado su deseo de contar con el ‘10’ cafetero, una versión confirmada por Fuad Char, máximo accionista del club.

Junior va por James Rodríguez

El Junior de Barranquilla se ha posicionado como un candidato serio para fichar a Rodríguez. La confirmación de Fuad Char sobre el interés del club ha generado expectativas entre los hinchas. La llegada del volante a Barranquilla no solo significaría un refuerzo importante para el equipo, sino también un regreso a su país natal, donde podría conectar nuevamente con su afición.

“Desde hace unos días, a través de Cristian Daes (CEO de Tecnoglass), que es su amigo, surgió la intención y la opción real de fichar a un jugador de la categoría de James. Él habló con Cristian, que me llamó a mí y le hicimos una oferta muy buena. Ya salió la noticia de la rescisión de su contrato y estamos aquí firmes con el propósito de traer a James a Junior”, manifestó en diálogo con El Heraldo.

“Yo he estado hablando con un representante de él, no con Jorge Méndez (el experimentado agente portugués que lo ha representado toda su carrera), con un familiar, que se llama Andrés Rubio, y hemos estado acercándonos, pero no es fácil. Hay una competencia económica en la cual nosotros estamos en unas condiciones bastante desfavorables por la condición de nuestra economía futbolera en Colombia, comparada con Boca Juniors de Argentina, cualquier equipo de los Estados Unidos o cualquier equipo de Italia, que nos dicen que hay propuestas de esos países. Estamos peleando con unos pesos pesados. Por eso va a ser muy difícil”, explicó.

El millonario salario que le ofrecen a James en Colombia

En relación con el salario que tendría James en Junior de Barranquilla, el directivo indicó que este "costaría entre 2 o 3 veces más que el de Radamel Falcao García en Millonarios".

De acuerdo a los reportes de la prensa cafetera, salario de Falcao García en Millonarios se estimaba en aproximadamente 500 millones de pesos colombianos. En este contexto, se proyecta que James Rodríguez podría recibir un monto cercano a los 1.500 millones de pesos colombianos (un monto cercano a los 300 mil dólares), lo que refleja su estatus y valor en el mercado futbolístico.