La parlamentaria de Perú Libre, Janet Rivas, enfrenta acusaciones por la presunta contratación de trabajadoras en su despacho que no cumplirían con sus funciones en el Congreso. Dentro de ellas, destaca el de una supuesta 'trabajadora fantasma', quien, pese a recibir un salario mensual, realizaría actividades ajenas a su cargo oficial.

Según una investigación periodística del dominical 'Cuarto poder', María Augusta Francia Benavente aparece como trabajadora 'técnina' del despacho de Rivas desde noviembre de 2023 en la planilla del Estado, con un sueldo mensual de más de S/7.000. Sin embargo, se le ha visto dedicándose a tareas personales, como supervisar la construcción de su casa en Cañete o conversar con vecinos.

Para la parlamentaria, la inasistencia de Francia Benavente en el Congreso se debe a que desempeña sus funciones de forma remota debido a problemas de salud. La congresista intentó justificar la contratación señalando que supervisa su trabajo a través de los informes que envía diariamente."Supervisamos el trabajo, el reporte, que ella envía todos los días. El reporte que a ella se le encarga para que brinde un producto dentro del despacho congresal", agregó.

Pero la trabajadora de la congresista de Perú Libre aseguró que actualmente trabaja de manera independiente y negó tener un vínculo laboral con el Estado. "(Trabajo) en Administración, pero con personas independiente. Yo soy independiente, no estoy trabajando para el Estado", aseguró en el reportaje cuando se acercaron a su residencia en Cañete.

Además, otra trabajadora del despacho congresal de Janet Rivas, Lizeth Quiroz, afirmó no conocer a María Augusta Francia Benavente. Al ser consultada por los periodistas y mostrársele una foto de Francia, respondió: "No, no la conozco, nunca la he visto".

PUEDES VER: Congresista fujimorista contrató en el Congreso a presunta líder de organización criminal que operaba en Migraciones

No sería la única 'trabajadora fantasma' en el despacho de Rivas

Finalmente, esta contratación no sería la única cuestionada en la investigación periodística. Según 'Cuarto Poder', Delfina Pedraza también figura como contratada desde febrero con un sueldo de S/3639. Sin embargo, las respuestas de la parlamentaria sobre su rol y funciones dejarían en evidencia una presunta falta de supervisión de sus trabajadores.

Aunque inicialmente Janet Rivas aseguró que Pedraza trabaja como "coordinadora de enlace" y realiza labores fuera del Congreso, no supo precisar el título de su cargo, mostrando confusión y contradicciones al responder. "Ella trabaja más afuera que adentro, pero viene a la semana varías veces.(...) Al despacho ingresan personas y salen, y yo no estoy recordando si tú eres asistente o asesor", exclamó.