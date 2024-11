Martín Vizcarra sobre si es condenado por caso Lomas de Ilo: "No voy a huir, no iré a una embajada"

El expresidente Martín Vizcarra fue consultado sobre las investigaciones que afronta actualmente y el inicio de su juicio oral por el caso Lomas de Ilo y el hospital de Moquegua. Al respecto, el exmandatario señaló que en caso sea condenado por el Poder Judicial, afrontaría la pena y no buscaría evadir la justicia haciendo alusión a las decisiones de otros exjefes de Estado han tomado al ser investigados.

"Yo siempre voy a aceptar lo que diga la justicia. Nunca voy a salir de mi país, no voy a huir, no me voy a poner en una embajada, no me voy a dar un tiro en la cabeza", sostuvo Vizcarra durante una entrevista en el podcast Ouke. Además, reiteró que afrontaría la decisión del Poder Judicial, pese a que se considera inocente.

Juicio oral por caso Lomas de Ilo y el hospital de Moquegua

El juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra se centra en las acusaciones de presuntamente haber recibido sobornos por un monto de 2.3 millones de soles para beneficiar licitaciones relacionadas con los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua durante su gestión como presidente regional, entre 2011 y 2014.

Durante el desarrollo de la audiencia, la Procuraduría Ad Hoc solicitó una reparación civil superior a 4 millones de soles a favor del Estado, debido a los presuntos actos de corrupción. Mientras que la Fiscalía ha pedido una condena de 15 años de prisión efectiva: 6 años por el caso Lomas de Ilo y 9 años por el Hospital de Moquegua.

Además, se solicitó su inhabilitación para ocupar cargos públicos por 6 años, sumándose a las inhabilitaciones previas impuestas por el Congreso. Sin embargo, Martín Vizcarra rechaza las acusaciones y manifestó su desacuerdo con una eventual sentencia anticipada por corrupción.