¿Qué opina del Gobierno de Dina Boluarte y las marchas en Perú?

“Su gestión está marcada por una crisis política y social”

Oliver Rodríguez, periodista de Venezuela

El Gobierno de Dina Boluarte enfrenta desde sus inicios una gestión marcada por la crisis social y política. En cuanto al manejo de las protestas sociales, se impulsaron denuncias de represión por parte de organismos de derechos humanos. Esto ha impactado en la percepción pública y se evidencia en los bajos niveles de aprobación de la presidenta. Desde mi medio les hemos dado seguimiento a las investigaciones que tiene en curso. En general, la política peruana es observada con interés por la prensa en Venezuela, especialmente en este contexto de cambios repentinos de liderazgo. De hecho, 6 presidentes en 7 años es algo que genera críticas y análisis sobre los retos que enfrenta la democracia. APEC y el megapuerto de Chancay representan oportunidades para que el Gobierno peruano busque mejorar su imagen internacional. APEC puede proyectar una percepción de estabilidad económica, pero no debe dejar de lado las demandas urgentes del ciudadano como la inseguridad, las extorsiones, que está muy fuerte. Las narrativas oficiales señalando a ciertos sectores como traidores a los intereses de la patria son sumamente preocupantes.

“Vemos fuertes problemas de seguridad ciudadana”

Alasdair Baverstock, corresponsal de México

Nací en Inglaterra (Reino Unido), pero vivo y trabajo como corresponsal en México. Allá seguimos de cerca toda la política de Perú, es algo pues bien movido. Ahora estamos viendo que hay problemas fuertes de seguridad ciudadana y el Gobierno de Dina Boluarte enfrenta estos reclamos de la ciudadanía en las manifestaciones. La inseguridad es una cosa que da pena y obviamente en el contexto del APEC resultó algo difícil de manejar.

“Muchos sectores rechazan gestión actual”

Paula Jiménez, periodista de Colombia

Los medios de la región sabemos que la política en Perú es algo turbulenta, sobre todo en los últimos años. Lo que sabemos es que siempre hay polémica y que hay muchos sectores que rechazan la gestión actual, a cargo de Dina Boluarte. Lo podemos comprobar con las protestas que se han registrado en las últimas horas. El aumento de la violencia, las extorsiones, especialmente a transportistas y comerciantes, son problemas que se difunden en los medios afuera. Seguimos la política del Perú, evidentemente, también la expectativa por las próximas elecciones.

“Su actitud hacia otros países es buena”

Miasong Chen, periodista de China

No conozco mucho sobre el Gobierno de Dina Boluarte, pero es buena la actitud que muestra en términos de cooperación con otros países para mejorar la construcción de infraestructura y promover el crecimiento económico. La relación entre el Gobierno y la prensa debe ser múltiple en términos de dependencia, vigilancia y coordinación. El objetivo final es ayudar a las personas débiles y promover la sostenibilidad social. Vimos protestas sociales durante APEC, pero no sabemos exactamente qué pasó.

“Tiene poca aceptación de la población”

Pablo Viñales, periodista de Australia

En mi región, Perú tiene una imagen de misterio porque se conoce poco a nivel político y social de lo que pasa internamente. Con respecto al Gobierno peruano de turno, hemos visto que la presidenta Dina Boluarte aquí no es muy popular o tiene poca aceptación de parte de la población, de acuerdo a las encuestas. Hemos leído un poco de la mandataria y sus últimas decisiones, pero la verdad es que tampoco tiene mucha difusión de parte de los medios de comunicación en Australia. Hay manifestaciones en el centro de la ciudad, nos hemos topado con ellas durante el traslado a las sedes oficiales de APEC en estos días. He sido testigo de que la situación social aquí en Lima está un poco delicada debido a estos problemas en las calles. No estamos muy enterados de las razones, del por qué esto ocurre. Esto es algo que se ve poco en mi país.

“Nivel de popularidad tiene relación con inestabilidad”

Celia Mendoza, periodista de Estados Unidos

Es difícil para periodistas internacionales que no cubrimos diariamente a la presidenta hablar específicamente (sobre el Gobierno). Su nivel de popularidad es muy bajo, pero eso está relacionado, así lo vemos desde el exterior, con una inestabilidad política que va incluso más allá de ella y tiene una historia radicada en el país. En APEC, lo que notamos del manejo de las protestas es que hubo gran presencia policial. No vimos excesos, pero sí fuimos informados de que en el pasado existieron. La labor que Boluarte, por lo menos en la organización, destaca por el cuidado para que las delegaciones se sintieran atendidas. No hubo desastres o desmanes que mancharan. Desde los Estados Unidos a Perú se le sigue por dos razones. Una es que tiene una economía enorme y la otra es la influencia de China en los últimos años. Por ejemplo, la inauguración del puerto de Chancay genera muchísima atención debido a que hace a China un aliado comercial del Perú y los hace mucho más significativos en la región. APEC le da al Perú la capacidad de mostrarse como una economía sólida a pesar de los problemas políticos, a diferencia de otros países.