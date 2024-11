“Lo dan hace 30 años”: congresistas justifican bono navideño de S/1.700

Los parlamentarios y trabajadores del Congreso recibirán un bono superior al sueldo mínimo. A menos de un mes de las fiestas navideñas, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció que entregarán S/1.700 como concepto de Navidad, un monto extra al sueldo de los legisladores. A pesar de la crítica ciudadana, los congresistas justificaron dicho beneficio económico.

Desde Cusco, la parlamentaria Kathy Ugarte (Bloque Magisterial) dijo que los cuestionamientos deberían ir dirigidos hacia la Mesa Directiva, al ser consultada por este tema. Además, dijo que se trata de un bono entregado desde hace varios años. "(el bono) se está dando desde que ingresamos y desde hace 30 años, me parece. Considero que debería responder la Mesa Directiva. Este tema siempre nos lo consultan. Lo mismo pasa con nuestro sueldo", dijo a La República.

En la misma región, el congresista Luis Ángel Aragón (Acción Popular) explicó que realizará campañas sociales con el bono navideño. "Nosotros siempre, bueno, mi persona, no sé si otros colegas, siempre en las fiestas navideñas hacemos campañas sociales y navideñas. No solo con bonos, sino con otros ingresos más. No solamente regalos, sino pedidos de colegios como impresoras, computadoras .. en fin, yo creo que los vamos a destinar siempre, como en años pasados, a la población", indicó a este medio.

De la misma forma, el congresista Alejandro Cavero se mostró incómodo al ser cuestionado por la prensa sobre el bono de S/1.700 por Navidad que recibirán los parlamentarios en el mes de diciembre. Además, defendió que dicho beneficio les corresponde al ser un acuerdo de los sindicatos de los trabajadores del Congreso de la República y no una propuesta que partió de los propios legisladores.

"Los convenios colectivos con (el sindicato de) los trabajadores no son fruto de la aprobación de los Congresos. Y te puedo asegurar que seguramente algunos parlamentarios renunciarán a sus bonificaciones", expresó Cavero. Sin embargo, cuando uno de los periodistas le consultó si él también renunciaría a la bonificación, respondió molesto: "si un parlamentario renuncia, ¿es demagogia para ti? Hay que ser serios".

En tanto, María del Carmen Alva uso un argumento similar al de Kathy Ugarte y apeló al tiempo en que este bono ha sido entregado. “En un momento entiendo que lo daban en canasta, al final recibieron el valor de esta por un tema de negociación colectiva y consideraron que preferían que su valor se los diera en monto para que ellos compraran lo que realmente comían”, indicó.