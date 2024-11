Durante una entrevista concedida a RPP, Wilfredo Pedraza, abogado del expresidente Ollanta Humala, indicó que solicitará al Poder Judicial la nulidad de las declaraciones del exasesor Martín Belaunde Lossio. Este afirmó que tanto Ollanta Humala como Nadine Heredia habrían recibido 400.000 dólares de Jorge Barata. Al respecto, Pedraza reiteró que no existen pruebas que respalden dicha acusación, que señala presuntos aportes irregulares a la campaña presidencial de 2006.

"Lo que hemos pedido es la nulidad de la declaración de Martin Belaunde Lossio porque es extraño que declare como acusado a sabiendas de que el día anterior ya era un colaborador. Entonces, eso es impropio procesalmente. Más grave es que el fiscal haya callado ante una situación así y permitiera eso porque supone una deslealtad procesal", manifestó el abogado del exmandatario Humala en el programa Prueba de Fuego.

"Ellos han afirmado siempre que nunca recibieron dinero de Venezuela y a las pruebas nos remitimos. Nunca, durante años de investigación, se logró establecer un solo elemento razonable que pueda permitir decir que sí hubo dinero de Venezuela", añadió.

Como es de conocimiento público, Martín Belaunde, exasesor de Ollanta Humala, declaró durante el juicio oral del martes 12 de noviembre que Odebrecht y el Gobierno chavista financiaron la campaña presidencial de 2006. Además, señaló que desde 2018 participa en un proceso de colaboración eficaz y que recientemente fue notificado de la sentencia judicial que aprueba su acuerdo de beneficios. Ante esta situación, los abogados de los acusados solicitaron que se anule su declaración, argumentando que, en su calidad de colaborador eficaz, debió testificar como testigo y no como acusado.

Pedraza manifestó durante la entrevista que tanto su defendido como la esposa de este se mantienen tranquilos, ya que no se han hallado pruebas que demuestren una entrega irregular de dinero en la campaña presidencial de 2006. Además, expresó su confianza en que la pareja será absuelta.

Belaunde Lossio explicó cómo se “camuflaron” los aportes irregulares

Según Belaunde, la ex primera dama Nadine Heredia le solicitó, después de la campaña de 2006, que consiguiera nombres de personas para justificar ante la ONPE los recursos no bancarizados ingresados al partido. En su declaración, mencionó que se usaron aportantes ficticios, como su padre, Marco Tengan, Diego Vera Tudela y Luis Miguel Ramírez, además de otros que no recordó. También reveló que, ese mismo año, Heredia le pidió apoyo para simular ingresos, pues planeaba solicitar un crédito hipotecario.

"La señora Nadine Heredia me cuenta que se va a comprar una propiedad y que necesitaba una justificación de ingresos para acceder a un crédito hipotecario y me pide si podemos hacer un contrato ficticio con una de mis empresas. Creamos un contrato, con mi empresa Centros Capilares, para que ella lo pueda firmar. Fue de 30 mil dólares por una supuesta asesoría", refirió.