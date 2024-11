El Congreso dotó de impunidad a la Policía Nacional del Perú al aprobar un proyecto de ley que prohíbe a jueces y fiscales ordenar y solicitar la detención preliminar y prisión preventiva contra los efectivos que usen su arma de fuego en una intervención. Al respecto, la congresista Ruth Luque consideró que la decisión significa una "captura de la justicia".

"Considero que el Congreso ha dado un paquetazo de impunidad legal. Eso es para mí lo que se ha generado no solo en el Pleno de ayer, sino en todos los anteriores. Lo que está detrás es la captura de la justicia. Una justicia que, con estas leyes, estará al servicio del autoritarismo y la impunidad", alertó la parlamentaria.

En ese sentido, resaltó que la norma propicia el "sometimiento de jueces y fiscales" a tomar decisiones de impunidad. "En la historia del país ya hemos tenido ejemplos concretos de cuando se genera autoritarismo en un sector y aquí lo que se está haciendo es que la Policía termine siendo exenta de cualquier situación. Se sometan jueces y fiscales", indicó.

Para esto, recordó que la PNP no es una institución inmaculada, sino que es motivo de quejas de parte de la población. "No podemos hablar de privilegios para ciertos sectores. La Policía no está exenta de cometer vulneraciones y abusos. No estamos ante una policía perfecta, sino también corrupta. La ciudadanía lo ha denunciado y hay casos muy concretos", anotó.

Tras ello, mencionó el caso del joven Rosalino Flores, quien fue asesinado con más de 30 perdigones. "¿Qué va a suceder? ¿Ese Policía nunca recibirá la justicia porque actuó en el marco de sus funciones. Son normas abiertamente arbitrarias y que van en la línea de la autoridad", dijo.

Asimismo, la parlamentaria lamentó que el "paquetazo de impunidad" no haya generado un pronunciamiento de parte de las entidades encargadas de repartir justicia en nuestro país. "Me parece mal que en un Consejo de Estado se hayan emitido una serie de anuncios y el Poder Judicial ni el Ministerio Público ni la Defensoría del Pueblo se hayan pronunciado cuando son entidades que deberían garantizar justicia autónoma e independiente", mencionó.

Sobre este punto, si bien el Poder Judicial no ha emitido un comunicado específico, el presidente de dicho organismo, Javier Arévalo, se mostró a favor de la norma. “Estamos en guerra, y si estamos en guerra, los enemigos que nos disparan, que nos atacan, pues son abatidos, así de sencillo, señores”, acotó.

“Cualquiera de nosotros o de nuestros familiares o nuestros amigos puede circular por la calle y resultar muerto, uno sale y no sabe si va a regresar; pues bien, hay enemigos y esos enemigos son los criminales, y a los enemigos hay que combatirlos, no hay otra solución, señores”, agregó.