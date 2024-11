Mientras avanza el trabajo de la Comisión de Fiscalización, el congresista Juan Burgos declaró ante la prensa sobre los progresos en la investigación del caso "Cofre". el parlamentario, representante de la bancada de Podemos Perú, afirmó que existen iniciativas impulsadas desde el Poder Ejecutivo para obstruir el avance de su labor: “Desde que iniciamos nuestro trabajo, a Palacio de Gobierno no le agrada y envía a sus emisarios. Descaradamente, algunos miembros del Congreso y de la comisión tienen que desacreditar a un señor (Henry Shimabukuru) que vino a revelarnos (...) algo importante”.

Burgos destacó la importancia de la visita de Shimabukuru, y aseguró que este se encuentra próximo a presentar pruebas fehacientes. Esto llamó la atención de la prensa, que recordó que el citado empresario ya había manifestado contradicciones en sus testimonios pasados. Al respecto, Burgos solo se limitó a reafirmar su plena confianza en el trabajo realizado por la comisión y elogió el alcance de su propia gestión: “(...) Estamos desenmascarando todas las mentiras del Palacio de Gobierno”.

Al referirse a sus colegas congresistas, el congresista afirmó que varios de ellos no tienen como prioridad la fiscalización al Ejecutivo. Además, señaló al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana: “(...) Cuando me acerqué para pedir que priorizara la investigación el jueves de la semana pasada, él se negó. Tine que pedírmelo el congresista (José) Luna por teléfono, sabiendo que estaba ahí la priorización, en primer punto. (...) Cuando se lo digo al señor Alejandro Cavero, el (responde) que tiene cuatro temas antes. (...) y al final ha salido a decir que yo busco ante los medios de comunicación notoriedad. ¿De que seriedad estamos hablando?”.

Además, el presidente de la Comisión de Fiscalización comentó que próximamente se iniciarán más investigaciones sobre otras figuras implicadas en casos de corrupción: “(...) Para que no digan que solo me he enfocado en la presidenta de la república. Vamos a presentar en esta nueva sesión ordinaria lo que tanto han pedido las y los congresistas. (...) Vamos a presentar el caso de Andrés Hurtado y, le duela a quien le duela, citaremos a distintos políticos”, sentenció.

Nuevas pistas en el Caso 'Cofre'

Mientras las tensiones entre los actores implicados persisten, nueva información al respecto es revelada. En sus últimas declaraciones, Henry Shimabukuru afirmó que la presidenta Dina Boluarte no estaba en el condominio Mykonos, como se había sostenido. El ex asesor en la sombra de Pedro Castillo aseguró que Boluarte se encontraba en realidad en la urbanización Rosario, también ubicada al sur de Lima, en Asia.

Respecto al paradero de Vladimir Cerrón, Shimabukuru no descartó que el exgobernador de Junín podría encontrarse en territorio nacional: “Posiblemente se encuentre en nuestra selva central, en Junín”, afirmó.

Shimabukuru también habló sobre el trayecto seguido por el “cofre” presidencial. La “ruta marginal” habría sido la elegida por la presidenta Dina Boluarte para llegar a la urbanización Rosario, en Asia. Según lo reportado, Boluarte habría tomado una vía alterna a la Panamericana Norte para llegar al balneario y evitar los controles policiales.

Por último, el empresario relató que un agente encubierto logró contactar a un residente de la zona, quien aseguró haber visto a la presidenta Dina Boluarte portando un sobre mientras era abordada por un hombre de tez oscura. Según el testimonio recogido por las autoridades, la presunta entrega del sobre habría ocurrido en la mencionada urbanización Rosario, en Asia, alrededor del mediodía, momento en que la mandataria se encontraba en un vehículo particular, sin escolta estatal ni presencia policial.