Dina Boluarte se niega a asistir al Congreso para responder por el caso 'cofre' presidencial

Dina Boluarte no asistiría a la Comisión de Fiscalización. Foto: Fernando Vergara

La decisión de Dina Boluarte de no asistir a la sesión programada para las 9:00 a.m. se basa en que las funciones de un presidente no abarcan la materia objeto de la invitación. La Comisión de Fiscalización del Congreso investiga el presunto uso irregular del vehículo presidencial, conocido como el 'cofre', en relación con el escape del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Esta decisión se dio a conocer mediante un documento difundido por el medio RPP.

Enrique Vílchez, secretario general del Despacho Presidencial, comunicó la decisión mediante un oficio dirigido al presidente de la Comisión, Juan Burgos. En este documento, se expresa la voluntad de proporcionar la información necesaria, siempre que se remita el pliego de preguntas correspondiente.

"En consecuencia, se comunica que la señora presidenta declina de asistir a vuestra gentil invitación y expresamos la voluntad de proporcionar la información que se requiera, para lo cual, solicitamos se sirva remitir el pliego de preguntas correspondientes", se lee en el documento.

Como se sabe, se aprobó la invitación a Dina Boluarte el pasado 18 de octubre, con siete votos a favor y cinco en contra. La finalidad de esto es que la mandataria informe sobre los bienes y recursos del Estado asignados a la Presidencia de la República, así como su uso durante su gestión, dado que se trata de un asunto de interés público. Los votos a favor provinieron de representantes de diversas bancadas, mientras que los parlamentarios de Fuerza Popular se manifestaron en contra.

Chofer de Boluarte solicita dar declaraciones sobre el caso

El suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Félix Montalvo Guevara, ha solicitado autorización al comandante general de la PNP, Víctor Zanabria Angulo, para comparecer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Su declaración se centra en su participación en las actividades relacionadas con el vehículo presidencial, conocido como 'el cofre'.

"Mediante el documento de referencia, la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República ha citado a mi patrocinado para el miércoles 30 de octubre del 2024 a las 9:00, a fin de que declare sobre su participación en las actividades del vehículo presidencial asignado a la presidencia de la Republica. En ese sentido, solicito autorización expresa y documentada de su despacho, para cumplir con asistir a la diligencia, tomando en cuenta que mi representado posee la condición de agente policial en situación de actividad", se lee en el documento enviado al Comandante General de la PNP.