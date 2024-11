Martín Vizcarra solicita que 68 bienes incautados en caso 'Los intocables de la corrupción' sean devueltos

El expresidente Martín Vizcarra ha solicitado a la Corte Suprema que los 68 bienes que le incautó la Fiscalía en un allanamiento a su vivienda de San Isidro en el pasado 18 de marzo por ser presuntamente líder de la red criminal denominada 'Los intocables de la corrupción'. Vizcarra argumenta que estos bienes incautados ya fueron usados como parte de la investigación por lo que solicita que le sean retornados. Dicha diligencia fue dirigida por el equipo de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.

"Mediante el escrito recibido con fecha 04/10/2024, por el afectado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, solicita a esta judicatura ordenar a la fiscalía la devolución de sesenta y ocho (68) bienes incautados, como consecuencia de la ejecución de la medida de allanamiento y otros, ordenada mediante Resolución N.º 01 del 15/03/2024, llevada a cabo en el domicilio con fecha 18/03/2024, al ya haber sido utilizados para la actividad investigadora", se lee en el documento.

Documento de Corte Suprema de Justicia de La República. Foto: captura

No son las únicas propiedades que se le han incautado a Martín Vizcarra

El pasado 4 de setiembre, el Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, a cargo del juez supremo Manuel Luján, dispuso una medida cautelar, la cual ordenó el embargo de siete inmuebles del expresidente Martín Vizcarra y su esposa Maribel Díaz.

"Todos mis bienes fueron embargados a solicitud del fiscal Juárez Atoche el 2021, ahora otra fiscalía los vuelve a embargar por el mismo caso. El objetivo esta a la vista, generar escándalo para detener el apoyo masivo a mi candidatura, no podrán. No me van a doblegar", enfatizó el expresidente Martín Vizcarra vía X.

Es por eso que el exjefe de Estado no puede vender, traspasar o regalar ninguna de las 7 propiedades las cuales le han sido embargadas. Esta acción se dio a conocer luego de que el Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio de Lima, presidido por la magistrada Flor de María Acero Ramos quien dio luz verde a la solicitud de la Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima.

Martín Vizcarra, expresidente de la República. Foto: Andina

Martín Vizcarra solicita al Poder Judicial no iniciar juicio oral por Lomas de Ilo y Hospital en Moquegua

El expresidente, Martín Vizcarra, pidió al Poder Judicial no realizar el juicio en su contra por las investigaciones sobre las Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, que está programado para el lunes 28 de octubre. Según la tesis de la Fiscalía, Vizcarra habría recibido pagos ilícitos cuando era gobernador regional, por lo que se está solicitando 15 años de prisión en su contra.