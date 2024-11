El Poder Judicial rechazó el pedido de nueve años y nueve meses de prisión efectiva contra Avraham Dan On, de 74 años, exjefe de seguridad del expresidente Alejandro Toledo. Esto se debe a que se consideró que los cargos que le realizó la fiscalía no correspondían con el delito de colusión en el caso de la carretera Interoceánica Sur.

El último 10 de octubre, Avraham Dan On presentó un monólogo ante los jueces para exponer su versión de los hechos. Tras ello, el Poder Judicial decidió este lunes absolverlo y archivar la acusación en su contra. Los jueces explicaron que Dan On había recibido mandados pero no tiene influencia ni participó en la concesión del contrato de la Interoceánica Sur, tramo 2 y 3.

Cabe resaltar que, Avraham Dan On negó haber contactado y ofrecido, en 2004, al exsuperintendente de Odebrecht, Jorge Barata, la posibilidad de ganar la licitación para la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, como sostuvo la Fiscalía.

Esta declaración fue realizada por videoconferencia ante el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, durante el juicio al expresidente Alejandro Toledo, por los presuntos sobornos que Odebrecht habría pagado en relación con estos contratos. Las juezas Zaida Pérez Escalante, Inés Rojas Contreras y Richard Quispe Vilcapoma estuvieron a cargo del juicio.

Niega conocer a Barata

"Yo no conocí a Jorge Barata y Odebrecht. No soy un peruano que tiene un récord de conocimientos, de información. No lo conocí, jamás me reuní con él en Palacio de Gobierno. Jamás le ofrecí algo. Es ridículo decir que yo en un evento social me acerque y que le ofrecí un proyecto de 34 millones. Es totalmente imaginario. Yo no tenía ningún incidente de esta naturaleza", manifestó.

Además, afirmó respecto a la presunta reunión en el hotel Marriott en Brasil: “Yo viajé con la comitiva a todos lados, el presidente viajó al extranjero 40, 53 veces durante los cinco años. Viaje con la comitiva. Mi trabajo fue como coordinar con la seguridad de Brasil. Ellos eran los organizadores de la Junta, pero se debía coordinar para que no haya choques. No me reuní con nadie en el Marriot, no partícipe en esta reunión”

Poder Judicial dicta 20 años de prisión efectiva contra Alejandro Toledo por el caso Interoceánica Sur

El Poder Judicial condenó a 20 años de prisión efectiva al expresidente Alejandro Toledo por colusión y lavado de activos, tras comprobar que favoreció a Odebrecht en los contratos para los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. Esta sentencia lo convierte en el primer exmandatario peruano sentenciado por el caso Lava Jato. El tribunal probó que Toledo solicitó dinero a directivos de Odebrecht en reuniones en Río de Janeiro y en Palacio de Gobierno, entre 2004 y 2006, con la participación del fallecido Josef Maiman.

El caso Ecoteva y otras investigaciones

Alejandro Toledo enfrenta un juicio pendiente por el caso Ecoteva, relacionado con el uso de empresas offshore creadas por su suegra, Eva Fernenbug, y Avraham Dan On en Costa Rica. Parte del dinero fue repatriado al Perú para pagar hipotecas y comprar propiedades. El 20 de octubre, la Oficina de Cooperación Internacional de la Fiscalía informó que Estados Unidos aprobó la ampliación de su extradición para ser juzgado por lavado de activos en este caso. La fiscalía pide 16 años y 8 meses de prisión para Toledo, por Ecoteva, y 35 años por el tramo 4 de la carretera Interoceánica.