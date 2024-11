Se filtra audio de parlamentario durante Pleno del Congreso: "Te veo acaramelada"

Mientras se pasaba lista en el Congreso de la República donde se vienen discutiendo temas como la modificación del DL que modifica el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, se escuchó a un congresista, que dejó su micrófono abierto, dirigirse hacia una persona y decirle "te veo acaramelada". Aún no se conoce la identidad del congresista que protagonizó este bochornoso audio quien estaba trabajando de manera virtual. Tampoco ha declarada ningún legislador cuestionando la forma en la que un representante ejerce su labor parlamentaria.

Congreso de la República. Foto: El Peruano

No es la primera vez que se filtra un audio mientras sesionan en virtualidad

Hace dos meses, mientras el Pleno del Congreso votaba para la moción de interpelación al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, con el fin de que se presente en el Parlamento para que informe sobre las acciones implementadas para combatir la inseguridad ciudadana y los delitos por los que era investigado por la Comisión de Fiscalización y Contraloría, y la Fiscalía, un hecho bochornoso ocurrió cuando uno de los congresistas dejó su micrófono prendido.

"Un ratito amor, voy a votar, no me toques ¿ya?", se escucha decir a un parlamentario. El hecho que ya ha sido difundido en redes, viene causando diversas opiniones sobre la falta de seriedad de los "padres de la patria" al momento de tomar decisiones importantes.

Salhuana dijo que no iba a haber virtualidad en el Pleno

Durante una entrevista para RPP, el presidente del Congreso anunció que se había tomado la decisión de que los jueves, que son los días del Pleno ordinario, las sesiones serían presenciales. Además, aseguró que quienes no iban no solo no iban a poder emitir su voto, sino que también se les aplicaría sus descuentos correspondientes.

"No va a haber ya virtualidad. El que no va, no vota, no tiene derecho a emitir opinión y obviamente (habrá) el descuento correspondiente. Nos interesa la presencia de los parlamentarios porque expresan el punto de vista de un sector político, de una región", expresó durante la mencionada entrevista.

Sin embargo, se ha podido ver que no se ha respetado lo mencionado y que se continúa el voto virtual.