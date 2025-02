César Aguilar designó a exviceministro de Dina Boluarte como su vicecontralor

El 2022, Luigi Pilotto no declaró que es primo hermano del congresista Luis Aragón. Foto: difusión

El 2022, Luigi Pilotto no declaró que es primo hermano del congresista Luis Aragón. Foto: difusión

El nuevo contralor general de la República, César Aguilar Surichaqui, designó como flamante vicecontralor de la Vicecontraloría de Gestión Estratégica, Integridad y Control al abogado Luigino Pilotto Carreño, quien en el pasado se desempeñó como viceministro de Justicia y Derechos Humanos durante el Gobierno de Dina Boluarte. El nombramiento fue oficializado este jueves 1 de agosto, a través de su publicación en el diario oficial El Peruano.

Cabe resaltar que César Aguilar llegó al cargo de contralor tras ser propuesto como candidato por el Poder Ejecutivo. Posteriormente, fue evaluado por una Subcomisión del Congreso de la República encargada de revisar si cumplía con los requisitos para asumir el cargo. En última instancia, la Comisión Permanente lo aprobó como reemplazo de Nelson Shack con 28 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El abogado Luigino Pilotto renunció al Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia a mediados de mayo del 2024 (asumió en diciembre del 2022), la cual fue aceptada por Eduardo Arana Ysa, actual ministro de Justicia, y la presidenta de la República, Dina Boluarte.

En el 2022, Pilotto Carreño fue candidato a magistrado del Tribunal Constitucional. Un dato llamativo es que es primo hermano de Luis Aragón Carreño, congresista por Acción Popular. Ambos, cuando asumieron como funcionarios, no declararon ante la Contraloría la relación de parentesco que mantienen.

“Sí, soy familiar de él. Soy primo hermano, pero no lo veo hace tiempo. Solo lo he visto en el Congreso, cuando he ido una vez”, declaró a ‘El Foco’ —a mediados del 2023— Luigino Pilotto sobre el parentesco con el parlamentario acciopopulista.

César Aguilar aseguró que la Contraloría seguirá investigando a Boluarte

César Aguilar Surichaqui fue evaluado el viernes 19 por la subcomisión del Congreso encargada de revisar la propuesta del Ejecutivo para el cargo de contralor general de la República. La sesión fue presidida por Alejandro Cavero, quien instaló la reunión en la que se entrevistó al abogado acerca de su experiencia profesional y su visión sobre las principales problemáticas que enfrenta la entidad. Todo esto previo a su nombramiento a fines de julio.

Al finalizar la evaluación, Aguilar Surichaqui explicó a los medios de comunicación cómo se desarrolló su evaluación y expresó su postura respecto a los cuestionamientos dirigidos a la jefa de Estado. "La Contraloría no va a cesar funciones. No importa quiénes son los implicados. Es función de la Contraloría. Ya sea el presidente, el premier, yo, usted o cualquier persona, la Contraloría no se eximirá de sus actuaciones", afirmó.

“Las investigaciones deben seguir de una manera reservada para que se pueda concluir y apreciar conclusiones. Si se adelanta opinión, se puede poner en riesgo todo lo actuado y trabajado”, añadió.