Primeros Consejos de Ministros en las regiones muestran pobres resultados

El primer Consejo de Ministros Descentralizado (CMD) se realizó en el Cusco. Se programó a las diez de la mañana del viernes 29 de octubre de 2021 y la sede sería el colegio Salesianos. Días antes, el alcalde del Cusco, Víctor Boluarte Medina, había anunciado que los trece alcaldes provinciales se reunirían desde las ocho para ver lo que presentarían a los ministros llegados de Lima. No sabía él, no sabían ellos, que no habían sido considerados para ingresar al evento.

Boluarte recuerda, a solicitud de La República, que el principal caballito de batalla de ese primer CMD fue la masificación del gas de Camisea.

“Fuimos a la primera sesión del 29 de octubre, pero no nos dieron acceso, el único que ingresó fue el gobernador regional, los alcaldes nos quedamos en la puerta y por un momento el presidente Castillo salió, nos escuchó, le expusimos nuestros pedidos... Y todo lo volvimos a plantear cuando se realizó el VI Consejo de Ministros, el 22 de abril de este año, en nuestra ciudad. Nada de lo que se dijo, ninguno de nuestros pedidos, se ha avanzado”.

Desapareció del discurso

¿Qué pasó con ese principal ofrecimiento de masificar el gas de Camisea que se proclamó por todo lo alto en ese primer CMD, en medio de la polémica, ya que Castillo habló de la posibilidad de estatizarlo, por lo que la entonces primera ministra Mirtha Vásquez se apuró en explicar que toda renegociación “se hará con respeto a la propiedad y la libre empresa”?

PUEDES VER: Pedro Castillo dirigió Consejo de Ministros para atender conflicto en Las Bambas

La investigadora y economista por la Universidad Humboldt de Berlín, Marusia Ruiz Caro, hace una observación, que el tema de la masificación del gas de Camisea ha desaparecido del discurso no solo de Castillo sino de los ministros que pasaron por la cartera de Energía y Minas y de Economía.

Desde ese CMD en Cusco, recuerda que solo se creó la Comisión Especial para impulsar la masificación, se presentó al Congreso el proyecto de ley para impulsarla, y el mandatario realizó viajes a Ayacucho y Junín igual ofreciendo la masificación. “Todo ahora se ha quedado en el discurso”, comenta.

Preguntamos desde cuándo observa que el tema no asoma en el Ejecutivo. Ruiz Caro responde: “Diría que desde fines de enero o febrero porque la comisión que nombraron tenía que dar su informe los primeros días de enero, pidieron ampliación, publicaron un preinforme… El informe nunca fue aprobado o rechazado por el gobierno oficialmente. A partir de allí siento que lo del gas empieza a desaparecer de la agenda”.

Hoy solo quedan algunos reclamos de integrantes del Ejecutivo al Congreso, por los proyectos encarpetados, entre ellos el PL 00679/2021-PE, enviado el 10 de noviembre y que establece medidas para impulsar la masificación del gas natural y garantizar la seguridad del abastecimiento de combustibles.

Ruiz Caro opina que hay una “política del avestruz” con respecto a este tema de parte de los congresistas y también del Ejecutivo pues estima que este puede usar mecanismos como los encargos especiales, a aprobarse por decreto supremo, para –por ejemplo– iniciar la masificación del gas en Ayacucho, donde ya hay una derivación del gasoducto, o en Junín y Cusco, además de Ucayali, con el gas de Aguaytía. “Pero hay una parálisis. Lo real es que la masificación ha quedado en el discurso”, concluye.

Cambios de ministros

No es lo único en que no se ha avanzado. También el alcalde provincial de Cusco, Víctor Boluarte, estima que “no hay avances” y lo peor es que “como hay tantos cambios de ministros, mire, ya tenemos otro ministro de transportes, y los temas siguen pendientes de tratarse”. La autoridad edil hizo uso de la palabra el 22 de abril, y además de la Vía de Evitamiento-Túnel de Poroy, había planteado la transferencia de competencias de las vías nacionales que por el crecimiento de la ciudad ya están en zonas urbanas, por lo que el concejo no puede intervenir. Y nada. Solo el silencio. “Yo mismo he tenido que averiguar la continuación de la Vía de Evitamiento-Túnel de Poroy, hasta ahora está pendiente de que se apruebe el perfil. Tiene que haber un mayor impulso, esto está detenido desde el 2020″.

Cambios continuos de ministros han afectado el desarrollo de las obras al interior del país. Foto: difusión

El doctor Rodolfo Larota, de la Federación Médica región Cusco, indica que otro reclamo, el hospital Lorena, sigue paralizado “y no se ha movido ni un ladrillo”. También opina que se ofreció una planta petroquímica a la región y nada; el aeropuerto de Chinchero sigue en movimiento de tierras; la planta de Cachimayo, para la escasez de abono para el agro, quedó en el papel; es más, agrega, “está pendiente el desarrollo de las mesas técnicas instaladas vía resolución de la PCM, eso es una burla para la región”.

PUEDES VER: Camones reitera pedido a Torres sobre informe de gastos del Consejo de Ministros Descentralizados

“Si hubiera un proyecto”

El gobernador regional de Moquegua, Zenón Cuevas Pare, dijo a La República que los CMD tienen un lado positivo, “es una forma de acercamiento entre los niveles de gobiernos y eso me parece bien... pero no hay resultados”. El que se realizó en Moquegua, el 7 de enero, pese a los meses transcurridos, no tiene ningún avance, según dicha autoridad regional.

“Si se hubiera ejecutado un solo proyecto, cualquiera, habría algún resultado. Aquella vez incluso les anuncié conflictos sociales y no se atendió, luego se produjeron, como ocurrió con los comuneros de Tumilaca-Pocata-Coscore-Tala”. Advierte que si no se llega a acuerdo el conflicto puede retornar.

En el segundo CMD, el de Moquegua, Cuevas solicitó la ampliación de la frontera agrícola por ejemplo con la irrigación de la Pampa de Clenesí o con el proyecto de separación de aguas en el distrito de Coalaque (“nos dijeron que van a priorizarlo, pero no dicen cuándo”); pidió dos centros de salud en los distritos San Cristóbal y Samegua con el expediente completo (“como no tuvimos respuesta, cogimos de nuestros escasos recursos y ya iniciamos la ejecución de los dos proyectos”); también el intercambio vial en Ilo. “No hay nada concreto”, se lamenta la autoridad regional.

Cuevas precisar que el presidente Castillo dijo que iban a transferir un monto de 1,000 millones a las regiones para algunos proyectos importantes.

“A la fecha no hay nada y otros gobernadores me dicen igual, no se ha concretado”.

Ultimátum

Exigencia. El gobernador del Cusco, Jean Paul Benavente, dijo que con las organizaciones sociales se ha dado un ultimátum al Gobierno para que los ministros lleguen y expliquen los compromisos de la Agenda Cusco, del 22 de abril. Precisó no quieren que se generen falsas expectativas y luego estalle una convulsión social. Opina que no avanza la masificación del gas, descentralización del Mincul, etc.

Rápido. En el tercer CMD, en Huancavelica, Castillo anunció que encargaba al MTC que gestione la construcción del aeropuerto de esta región. El gobernador Maciste Díaz dijo, en el aniversario de la ciudad, que espera se realice.

Hablan desde fuera de Lima... para lima

Enfoque, Eduardo Ballón, analista de Desco

Son reuniones con agenda muy limitada, en tono de informalidad muy grande y participación de distintas gentes que no son integrantes de los Consejos de Ministros, en muchas sesiones son dirigentes escogidos por el gobierno. Las promesas que resultan de esos eventos son gaseosas, no aparecen claramente reflejadas en actas y acuerdos ordenados, y corresponden a la lógica de campaña en donde da la impresión que el gobierno quiere dar la imagen que habla desde fuera de Lima... para Lima. Ha devenido en un instrumento político. Si el gobierno está preocupado por el interior y la descentralización, debería preocuparse por la pequeña agricultura y agricultura familiar, la educación, salud y precios, y preguntar qué pasa con la descentralización, bloqueada y paralizada por la corrupción.